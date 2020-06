El Ministerio de Salud de la Provincia estuvo presente en la localidad de Esquina.

En horas de la mañana de este miércoles, se llevó adelante una reunión entre el Ministerio y el personal de salud del Hospital San Roque, con la presencia de médicos epidemiólogos pertenecientes al comité de crisis provincial y algunos profesionales de la informática, para interiorizar en los trabajos de prevención y cuidados en el marco de la pandemia.

“Tengo entendido que se va a instalar un Call Center en el Hospital para mejorar los monitoreos de gente en estado de aislamiento y en cuarentena como así también tener un mejor contacto entre todas las partes” comentaba Pedro Julio Bianchi, director de APS, a través de un contacto telefónico.

Asimismo, señaló que “seguramente se van a cruzar algunas cuestiones de trabajo, por la poca eficacia que tenemos en los controles de acceso norte, considerando que hubo inconvenientes en ciudades vecinas, seria aconsejable tener un control minuciosos en los ingresos. Creemos que algo conveniente es trasladar el control a la altura de la empresa Zeni, lo que se podría efectuar en el día de hoy. Se instrumentará el test del olfato para agregar al control de temperatura” y continuó “Es importante no relajarnos en esta etapa y no bajar la guardia. Tenemos que continuar respetando los recaudos para que la tarea preventiva sea efectiva y no pase lo que pasó otras localidades”.

Por otro lado, se están llevando a cabo atenciones primarias de salud en parajes de la localidad. En el día de la fecha se realizaron atenciones en Guayquiraró.