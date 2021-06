El Doctor Leandro Ramírez, director del Hospital San Roque de la localidad d Esquina, brindó información sobre la situación epidemiológica en el día de la fecha, luego de haberse registrado nuevos contagios.

“Estamos en una situación bastante compleja. En diez días tuvimos que haber bajado el número de activos y vemos que seguimos en una meseta alta de casos. El fin de semana sigue habiendo mucho movimiento y uno saca la conclusión de que Esquina no está cumpliendo con los protocolos enviados desde provincia. Son los jóvenes los que más se están contagiando y debe analizarse esta cuestión más a fondo, hay 46 casos que se suman y forman un total de 310 activos, en donde el 80% son jóvenes. Loa números nos indican el incumplimiento. El fin de semana llegaron a la guardia del Hospital jóvenes que colisionaron con sus vehículos durante la noche. Sinceramente, creo que tenemos que plantear otra estrategia que resulte”, afirmó el médico a inicios del contacto.

“Es una cifra que no baja y se empezaron a ver más internaciones en pacientes mayores de 40 años, los jóvenes hacen que el virus se sigan multiplicando y lo padecen lo más grandes. Tenemos 35 internaciones en el Hospital de Campaña por mes. En Esquina hay falta de cumplimiento y no se toman los recaudos que deberían, y esto genera impotencia a quienes se están cuidando, sin esquematizar a los contagiados que se han cuidado. El promedio de contagiados más alto está en edades de entre 20 y 30 años”, agregó.

“Los contagios se ven en distintos barrios, como en el 45 Viviendas, 100 Viviendas y Bicentenario. El virus se centraba más en el casco céntrico, pero hoy vemos que hay una distribución. A diferencia del primer brote en donde vimos que estaba relacionado con un local grande de supermercado, ahora ay varios brotes en distintos puntos y la gente continua movilizándose, y por ende, el virus también”.

Asimismo, aclaró “No obstante, aquellos que tengan las primeras dosis de vacunas no quiere decir que no puedan contagiarse o contagiar a otros, si bien disminuye el riesgo y protege de las complicaciones graves del Covid, la posibilidad existe. Por suerte en Esquina ya tenemos alrededor de 13 mil dosis aplicadas y continuamos vacunando. Mañana seguimos con dosis de Astrazeneca y Sinopharm, en las últimas tres semanas venimos realizando la vacunación hasta los días sábados con el fin de cumplir con el mayor número de inmunizados” y continuó “La gente se sigue hisopando, tenemos 260 hisopados por día aproximadamente y hemos visto un menos número de recurrentes, hay algunos que subestiman los síntomas”.

En cuanto a las vacunas, dijo “La recomendación del Ministerio de Salud para recibir una segunda dosis de vacuna es un plazo de 90 días luego de haber recibido la primera. Para las personas que todavía no recibieron la segunda dosis de Sputnik habiendo pasado ya los 90 días, no quiere decir que no esté protegido, y hay estudios que aseguran esta protección hasta un año. Hay que tener paciencia, sé que mucha gente está esperando la segunda dosis, pero el Ministerio, ni bien tenga novedades nos enviarán”.-