El Dr. Leandro Ramírez, director del Hospital San Roque y miembro del comité de crisis local, habló en La Mañana de Noticias para informar sobre la situación epidemiológica actual.

“Lamentablemente, se registran ocho fallecidos en Esquina por Covid y otros pacientes que fallecieron post Covid. La mayoría de fallecidos era de 70 años, pero también hay pacientes jóvenes como el caso de esta señora que falleció hace poco tiempo con 47 años. Tuvo doce días de evolución pero se le presentó una dificultad respiratoria. Era oriunda de Guayquiraró. Lamentamos esta pérdida como todas las demás. En este contexto tenemos muchos pacientes activos, tuvimos acumulados 1034 casos de covid hasta el día de la fecha, pero hoy tenemos 65 casos y 200 aislados”, afirmó el médico, remarcando la importancia de seguir manteniendo los cuidados necesarios para la prevención.

“Si bien el número de casos ha disminuido, la gente se mantiene en contacto, sigue habiendo covid. Se puede decir que no hay gran circulación comunitaria, pero hay gente que no está tomando las medidas de prevención adecuadas. Esto pasa en Esquina como en algunos parajes, sigue habiendo partidos de fútbol, juntadas o reuniones en donde no se toma control. Acá en Esquina ocurre mucho durante la nocturnidad, hay jóvenes que se reúnen en lugares y se aglomeran, ene se contexto es difícil poder llegar a un menor número de contagios. En Guayquiraró hay pacientes que han sido dados de alta pero todavía hay muchos contagios allí porque la gente no se cuida. Si nosotros como sociedad no cortamos la cadena de contagios van a seguir habiendo y, lamentablemente, pueden seguir habiendo fallecidos” agregó.

Asimismo, comentó “El equipo de salud va y hace los controles, se están haciendo muchos hisopados, también se hace el seguimiento a los pacientes. En Guayquiraró no hay brotes en las escuelas, por lo que estamos hablando mucho con docentes. Lo que sí hay son familiares de alumnos que son positivos, por eso no van y se los está ayudando con módulos alimentarios en medida de lo posible. Sin embargo, si continúan las juntadas, los partidos de futbol, por más que salud haga lo que haga, van a seguir habiendo casos, no sólo depende del equipo de salud”, y acotó “Es importante que aquel que se haya recuperado de covid mantenga los controles, porque pueden presentarse dificultades”.

“Es difícil que Esquina vuelva a casos 0, porque depende de muchos factores. La gente se mueve mucho. Entendemos que puede haber gente que se contagie en su trabajo, pero la idea es que, los contagios no se den por acciones irresponsables. Estamos teniendo 8 casos por día, la mayoría son por contacto estrecho y estanos mirando mucho el movimiento turístico. Vamos a estar hisopando a los turistas, pero vamos a pedir que en lo posible lleguen con una prueba de hisopado realizada” indicó.

Por otra parte, respecto a las vacunas, Ramírez dijo “Seguimos vacunando, tenemos la segunda dosis para docentes y mayores de 65 años. También se sigue vacunando pacientes de riesgo que están la lista. En esta última lista que nos mandaron desde Corrientes hay casi 400 pacientes inscriptos a los que estamos llamando. La segunda dosis se puede dar con otra vacuna estudiada que envía el Ministerio. Las dosis están llegando y a medida que llegan hay que ir vacunando. Hay gente que está desesperada, pero estamos vacunando lo más rápido que e pueda y respetando la lista que envía el Ministerio”.-