Como resultado de la flexibilización de la cuarentena, muchas personas se vieron molestas por falta de compromiso social y el libertinaje de algunos que se desprende de la misma.

Ariel Martin es un vecino de la ciudad de Esquina y hace días atrás, posteó en su cuenta de Facebook una publicación que manifestó su postura de preocupación por “mucha gente que no toma consciencia”.

A través de La Mañana de Noticias, Ariel comentó que “desde mi hogar puedo ver el transito en la localidad, y pasan muchos vehículos todos los días. En mi barrio no se cumple la cuarentena. Hace algunos días Sali para hacer la compra de provisiones y vi comercios atendiendo que no deberían estar abiertos, como el caso de tiendas de ropa y de otros artículos que no son de necesidad. Mucha gente se asombra por el caso de la persona que venía desde Chaco, pero yo quisiera saber cuántas personas que estamos en cuarentena realmente nos tomamos en serio el aislamiento”.

Ante estas irregularidades, el hombre da aviso a la policía para que actúe y tome cartas en el asunto, sin embargo, en la nota expresó cierta disconformidad diciendo “de todas las veces que llamé, desde el día 1, no vinieron ni una sola vez. Par mi manera de ver, los controles se hicieron en lugares equivocados y en momentos equivocados. Esto también me causa cierto repudio, el hecho de que tengan que estar siendo niñeros porque no se toma consciencia. Uno no dice que no salga a trabajar o hacer ciertas actividades, pero que lo hagan a consciencia, respetando las medidas. Esquina es chico, un solo caso que entre y de la forma en que se están movilizando no es conveniente”.-