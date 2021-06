El primer mandatario provincial pidió a la ciudadanía que “no interrumpir este avance” y habló sobre la posibilidad de que se tomen decisiones para el Día del Padre y el avance de la pandemia de Covid 19 en Corrientes.

El mandatario recordó que “los números no bajan pero tampoco suben”, respecto de la cantidad de casos detectados de coronavirus en las últimas jornadas en Corrientes. Resaltó que “con la baja de la movilidad logramos frenar la curva ascendente” de contagios y adelantó que se están estudiando medidas previas a la jornada del Día del Padre.

Recordó que mientras se están esperando más vacunas para la Provincia, “pedimos a los correntinos que se queden en su casa” este fin de semana, dado que “tenemos que tener cuidado porque llevamos un año y medio de pandemia y sabemos las recomendaciones que se deben tener”. “Tratemos de tener un día del padre racional”, pidió.

Relación con Nación

Por otro lado, el gobernador fue consultado sobre la relación con el Gobierno nacional, recalcando que “es normal” y que mantienen un “diálogo, trabajamos pero apuntalando a los correntinos y a los argentinos”. Reconoció que “hay cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no, por lo que planteo mis diferencias”, como por ejemplo el cierre de las exportaciones de carne “que golpea la economía de Corrientes”.

En cuanto a la llegada este miércoles del ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Basterra, que no se reunió con Gustavo Valdés y recorrió lugares con dirigentes del Frente de Todos, el mandatario provincial afirmó que “somos libres, pueden venir los que quieran, cuando quieran”. “Me da lástima por Luis (Basterra) porque era mi compañero de banca cuando éramos diputados pero no me quiso saludar”.

Sobre Canteros

En una breve respuesta, apuntó que el vicegobernador Gustavo Canteros “es libre, puede hacer lo que quiera”. Versiones indican que finalmente el creador de Proyecto Corrientes se separaría de Encuentro por Corrientes y sería candidato del Frente de Todos.