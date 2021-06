En comunicación telefónica, el secretario coordinador del Municipio, Luis Ojeda, habló sobre las medidas que se tendrán en cuenta para este fin de semana por el Día del Padre.

“Por el momento siguen vigentes las medidas con las que veníamos trabajando. Se han prorrogado tal como lo hizo el gobernador, sólo estamos esperando que se emite la resolución oficial. Por el momento seguimos prorrogando estas medidas a través de las redes sociales del municipio, adhiriéndonos a lo que dispuso el gobierno de la provincia. No hay modificaciones hasta el momento, seguimos trabajando con efectivos de seguridad y autoridades sanitarias para ver los permisos y solicitudes que ingresan por la fecha especial. El turismo interno sigue restringido, por lo que nos manejamos con los permisos municipales para aquellas personas que necesiten viajar por cuestiones impostergables como de salud“, afirmó Ojeda a inicios del contacto.

“Nosotros lo que aconsejamos es que soliciten el permiso en la página para que nosotros podamos hacer la recomendación, al tener muchos el domicilio acá en Esquina (referido a estudiantes y personas que emigraron), pueden ingresar y manejarse dentro de un sistema de burbuja con sus familias preventivamente. Una gran mayoría de personas viene de Corrientes capital, aunque también de otros lugares, en todos los casos pedimos que se mantengan en prevención para evitar los excesos de movilidad, no podemos hacer otra cosa, la provincia tiene cerrada su página para solicitar permisos y el ingreso debe ajustarse paraqué se el cumplimiento de las medidas”, indicó, y continuó “Creo que vamos a tener mucho movimiento. La preocupación del intendente y los médicos es grande con respecto a este tema porque son muchas personas que van a venir a la localidad en este fin de semana, todo se presta para que haya mucho movimiento. Por eso, seguiremos con las medidas y no habrá ampliación de horario o flexibilizaciones. No está en ánimos del municipio perjudicar a nadie pero si queremos buscar lo mejor para la comunidad”.

Asimismo expresó 2Es inevitable que ingrese gente, hay muchas familias que se quieren reunir en esta fecha especial, aunque para muchos sea algo comercial, para otros es muy importante. Lo que tratamos de hacer es que las familias se puedan reunir y puedan pasar lo mejor posible, dentro de los cuidados. Vamos a estar trabajando con la policía para llevar adelante los controles durante estos días y nos faltaría resolver los problemas que surgen en los espacios públicos como plazas y costaneras. La intención es permitir la circulación pero no que las personas se queden, al principio acatan las medidas pero después las evaden, y eso genera discusión. Estamos buscando la forma de evitar la aglomeración sin restringir”.

Respecto a la movilización nocturna en la localidad, sostuvo “Es realmente arduo el trabajo que tiene que hacer el personal de seguridad y la Policía de la Provincia. Los secuestros y controles estuvieron a cargo de la policía durante el fin de semana, nosotros junto a Transito labramos las actas correspondientes, pero vamos a coordinar todo esto para evitar y prevenir estos inconvenientes, como así también los accidentes que se dieron. Las autoridades tratan de prevenir pero a veces es imposible estar en todos lados”.

Por otro lado, sobre la obra que se está llevando a cabo en la Plaza 9 de Julio, explicó “El monumento estará en uno de los accesos de la plaza que está por la calle 25 de Mayo. Allí se ensanchó lo que es la parte peatonal de la vereda para que en el medio esté el monumento que será a Manuel Belgrano que pronto se estará inaugurando. Nos pareció oportuno que el monumento esté en frente a la Escuela Normal”.-