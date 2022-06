El móvil de “La Mañana de Noticias” llegó hasta el Hospital San Roque, para entrevistar a su Director, el Dr. Leandro Ramírez, quien nos contó sobre la vacunación contra el Covid.

– Leandro, hoy a las 8 la mañana se abrió el vacunatorio como se venía haciendo, pero se amplió la franja etaria para recibir esta cuarta dosis o segundo refuerzo, de la campaña de vacunación contra el Covid, ¿No?

– Así es, a pacientes a partir de los 30 años y obviamente, de 30 para arriba y mayores de 60 años, que haya pasado más de cuatro meses de la última dosis.

Se está usando la vacuna Pfizer o Cansino, también estamos vacunando a los adolescentes de 12 a 17 años, es vacuna Pfizer, primera, segunda o tercera dosis.

La dosis que corresponda, de 8 a 12:30 se está vacunando y la verdad que es mucha la gente y es muy positivo, ya que toda la semana vino mucha gente.

La espera es bastante corta, se vacuna bastante rápido. Lo seguimos haciendo aquí en el hospital, no altera el funcionamiento de los demás servicios y ahora, al tener el hospital con la parte nueva, que es más amplia, podemos hacer todas las actividades sin que nos bloquee los consultorios. Ayer se vacunaron casi 500 personas.

– La gente empezó a tomar más conciencia y seguir vacunándose, ¿No?

– Así es, eso es muy real. La semana pasada, cuando hacía mucho frío no venía tanto la gente, pero ahora ni bien sale un poco del sol, la gente viene y tiene que ver con el clima, con el horario.

Estamos pensando en ir adaptando esto, por ejemplo, para los que viven lejos, tanto en Guayquiraró, como en Malvinas o la Tercera Sección, activar las salas para que se vacunen ahí, pero mientras tanto se hace la vacunación aquí en el Hospital San Roque.

– ¿Cuáles son las vacunas que están utilizando?

– La vacuna Cansino, la vacuna Pfizer para los chicos y Pfizer para los adultos y alguna Sinopharm.

Nosotros tenemos que recibir más dosis de Moderna, pero todavía no tenemos. El stock es continuo y en cualquier momento vamos a recibir.

– Al recibir algunas personas la vacuna Moderna, nos han dicho que tienen algunos síntomas como taquicardia, dolor de pecho y cansancio. He escuchado otras versiones que han recibido en otras localidades, con los mismos síntomas al recibir la vacuna Moderna, han llegado hasta un mes más con síntomas.

– Respecto a los efectos colaterales o efectos secundarios de la vacuna, se están estudiando y lo que se sabe es que no son mayores efectos que lo que genera una vacuna contra la gripe.

En general son efectos leves a moderados, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuerpo, escalofríos y dolor en el lugar de la inyección. Esto se sabe, son efectos secundarios similares a la vacuna contra la gripe y la buena noticia es que genera una buena respuesta inmune, tanto en mayores de 70 como en pacientes jóvenes.

Esto es muy bueno porque se sabe que con el tiempo, aquel que se colocó esta vacuna tiene una muy buena defensa contra el Covid.

– Y eso no es para preocuparse, hay personas que no se quieren vacunar con la Moderna para no pasar por lo mismo.

– No, hay que estar tranquilo, transmitir tranquilidad porque cuando hay dolor de cuerpo, dolor de cabeza hay que tomar un paracetamol o novalgina y saber que eso se produce porque el cuerpo está generando anticuerpo, generando defensas para protegernos ante una probable futura infección por Covid.