El Dr. Leandro Ramírez, director del Hospital San Roque y miembro del comité de crisis local, brindó datos sobre la situación epidemiológica actual de la localidad, tras la detección de nuevos casos positivos de Covid 19.

En contacto telefónico con la Mañana de Noticias, Ramírez comentó “Venimos transitando un mes bastante difícil, casi todo el mes de junio vinimos rondando los 250 y 300 casos, los contagios siguen y es bastante preocupante. Se da como en todo el país, los jóvenes son los que se contagian y llevan ese contagio a sus casas. Tenemos también el registro de un positivo que estuvo en un cumpleaños de donde, aproximadamente, surgieron diez positivos más. De esto hablamos cuando pedimos que se eviten las juntadas y reuniones en donde se junte mucha gente y tratar de moverse con sistema de burbujas. Hoy día estamos superando los 300 casos activos, es un número muy alto. Si la gente no se mueve y se cuida estos casos deberían bajar a 0, estos contagios se dieron en muy pocos días. Hoy hubo un fallecimiento por Covid de un hombre mayor, de más de 80 años que tenía diabetes”.

“Esta situación es preocupante y veo que Esquina se relajó y no cumple todas las medidas. No estamos en momento para perder de vista esto, hace poco tiempo se perdió la vida de una mamá que dio a luz. Es un virus de que hay que cuidarnos, no salir si es necesario y seguir utilizando las medidas de prevención”, agregó el médico.

“Seguiremos con los operativos de hisopados. Por ahora estamos hisopando alrededor de 300 personas por día, dependiendo de la disponibilidad de insumos. Las necesidades son muchas y los recursos son limitados, para quienes ya se hisoparon, pedimos que dejen el lugar para otras personas que todavía no lo hayan hecho”, indicó.

“El mayor número de infectados actualmente es de jóvenes, si llegara la variante “Delta” será complicado, hay que tomar consciencia, aunque seguimos vacunando y ya tenemos un gran número de dosis aplicadas. Lo importante para quienes hayan tenido contacto estrecho, principalmente jóvenes que suelen ser asintomáticos, además de hisoparse, es mantener el aislamiento”.

Asimismo, señaló “Estamos esperando un nuevo lote de vacunas, ya hice el pedido y la respuesta de capital es que ni bien tengan, nos la enviarán, así que más tarde estaremos teniendo novedades al respecto. Para los jóvenes, aunque todavía no empecemos a vacunarlos, sería bueno que ya empiecen a inscribirse, vamos a ir aplicando dosis en medida que van llegando”.

“Hay que pensar en la sociedad y ser solidarios, pensar que lo que le pasa a otros también puede pasarnos a nosotros y por eso actuar con responsabilidad”, finalizó.