El Dr. Leandro Ramírez, director del Hospital San Roque de Esquina, a través de La Mañana d Noticias comentó sobre los trabajos y operativos de salud que s están realizando en el marco de la situación epidemiológica local.

“Seguimos trabajando con la vacunación, nuestro objetivo es vacunar cerca de 1200 personas con dosis de Astrazeneca. Ayer realizamos 580 vacunaciones y hoy queremos completar con la el objetivo. También estamos esperando lista para poder completar las segundas dosis de Sinopharm, pero eso veremos en estos días”, inició Ramírez.

“Tanto en el interior como en la capital se tiene la misma prioridad y, obviamente, la idea es terminar de aplicar esas segundas dosis a las personas que ya se vacunaron con la primera hace meses”, agregó.

“Estábamos esperando los insumos y hoy ya los tenemos, así que se está realizando nuevamente los operativos de hisopados. El día lunes tuvimos 60 positivos y hoy veremos cómo siguen los números. Actualmente tenemos 294 positivo en total, no podemos bajar ese promedio y eso preocupa. Al parecer todavía hay gente que no toma las medidas de cuidado, si seguimos en esto la situación podría ser mucho más preocupante, hay una variante más peligrosa”, afirmó y continuó “Tenemos que cumplir las recomendaciones, es como si los números de activos no alarma como antes, pero eso quiere decir que hay un grupo de personas que no se toma en serio la situación. El sistema de salud sigue en los trabajos, algo que aumentó en los últimos meses fueron las derivaciones al Hospital de Campaña con casi 30 pacientes, de los cuales algunos son jóvenes”.

Por otro lado, manifestó “Es grave que las personas que son positivas continúen yendo al trabajo, no puede haber una empresa o jefe que por intereses haga ir a un paciente poniendo en riesgo el resto de empleados y sus familias. Aquel que de positivo también debe avisar, es algo muy riesgoso. Aquellos que sepan sobre este tipo de casos pedimos que den aviso, aunque sea de manera anónima, pero hay actuar sobre la cuestión, se debe cumplir con el aislamiento correspondiente. Para el empleador, solicitar a los empleados que se encuentran positivos que asistan a trabajar es un delito. Hay que tener en cuenta a quienes son portadores asintomáticos”.

Por otra parte, anunció “Llegaron vacunas para gripe y neumonía. Para las personas que sean de riesgo sería bueno que vengan hasta el Hospital en el área de vacunación para recibir dichas dosis”.

Este miércoles por la tarde, a partir de las 15:00, el equipo de salud continuará realizando hisopados en el Barrio Obras Sanitarias y en el Hospital a partir de las 11:00.

Se recomienda asistir para realizar la prueba en aquellas personas con síntomas o que hayan tenido contacto estrecho con positivos.