En comunicación telefónica, el Dr. Leandro Ramírez, director del Hospital San Roque y miembro del Comité de Crisis local, informó sobre la situación epidemiológica de Esquina en el día de la fecha y las próximas vacunaciones.

“Hoy tenemos 320 casos activos en total, en el día miercoles registramos a 28 positivos. El promedio de contagios se da en menores de 34 años y notamos que estos más jóvenes son los que menos síntomas tienen pero son los que más se mueven y transmiten. Actualmente nos encontramos haciendo hisopados masivos poniendo como punto fijo el Hospital y el barrio Obras Sanitarias, y con APS se hisopa en distintos parajes”, comentó el Dr. Ramírez.

“Esto es voluntario, el hisoparse es decisión de cada persona, lo que vemos es que la gente estás más relajada. Esto mismo vemos con las vacunas, el porcentaje de personas que van para recibir la dosis, disminuyó”, agregó, y respecto a las segundas dosis dijo “Tenemos alrededor de 4000 esquinenses que están esperando la segunda dosis de Sputnik, lo venimos solicitando insistentemente, pero la distribución no las hace uno. Solo nos mandaron 150 dosis por el momento y 80 a Libertador. Nos aseguraron que cuando lleguen más nos enviarán nuestro pedido. Se sabe que se necesitan más de 70.000 dosis en todo Corrientes. Hoy en día estamos teniendo un menor número de derivaciones en Corrientes por Covid gracias al efecto de la vacuna en aquellos pacientes mayores, vemos que hay evoluciones y no se requiere de internación, pero es importante recibir las dos dosis”.

Asimismo, anunció “Acá lo que se quiere es aplicar al menos una dosis a la mayoría de jóvenes de 18 años. Teniendo en cuenta que no muchos jóvenes de 25 años se acercan a recibir la dosis, me autorizaron desde el Ministerio de Salud para que aplique las vacunas a jóvenes a partir de los 18 años. Esta vacunación con Sinopharm se iniciará este viernes en el Porvenir para las primeras 1000 personas”.

En cuanto a los eventos programados que se llevarán a cabo en Guayquiraró para el día domingo con torneo de futbol, chocolate y asado, es una situación que no contenta mucho al sistema de salud, ya que dicha organización, rompería con el protocolo sanitario establecido.

“Es una cuestión que, me parece que no da, se está promoviendo la aglomeración de gente. Una vez que las personas estén ahí, ¿cómo se hace para que no se rompan las burbujas?, eso debería ser planificado, pero creo que no es momento de realizar eso, la prioridad es la salud de la población” acotó Ramírez.