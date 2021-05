Se registró un nuevo brote de casos en el interior de la provincia de Corrientes que preocupa a las autoridades sanitarias y a gran parte de la población. Por ello, este martes 18 comienza un nuevo operativo de hisopados masivos.

En comunicación telefónica con uno de los denunciantes del hecho, el Dr. Julio Pedro Bianchi, responsable de APS y director asociado del Hospital, habló al respecto.

“Vamos a seguir trabajando. En el día de ayer se hizo el sistema integral en el Hospital y hoy vamos a continuar en el barrio Obras Sanitarias con esta tarea que es fundamental. Cuando tuvimos el pico de más de cuatrocientos casos activos fue una herramienta importantísima para reducir la cantidad de infectados, por ende, debemos continuar con estas tareas, muchos especialistas recomiendan esto con el fin de sacar al virus de circulación. Hoy vamos a estar a partir de las 11:00 en el Hospital y a las 15:00 en el Obras Sanitarias. La idea es continuar con esto mañana, si hay cambios se hará saber”, afirmó Bianchi a inicios del dialogo.

En cuanto a la situación epidemiológica del paraje Guayquiraró, dijo “Lamentablemente hay muchísimos, es una cifra que se aproxima a los 100 casos activos. Mañana vamos a estar en la sala de San Isidro realizando hisopados nuevamente. La comunidad actuó de manera bastante irresponsable porque, no puede ser que en una comunidad chica esté en una situación tan comprometida, a pesar de los consejos repetitivos y los cuidados, tanto es así que hemos sufrido la pérdida de varias personas. A más de un año convivir con el virus y más allá de la campaña que se hace de prevención, es lamentable que tengamos que pasar por pérdidas”.

“En Guayquiraró hemos hisopado alrededor de 500 personas y es un número muy alto para la comunidad”

Asimismo, por la posibilidad de que haya un rebrote a nivel local, expresó “La preocupación está siempre, esto hay que tomarse en serio, la segunda ola comenzó y no sabemos hasta cuándo va a estar. Como agravante tenemos que la población no está totalmente inmunizada por la escasez de dosis y debemos apostar porque siga habiendo un flujo importante de vacunas para tener cierta tranquilidad. Es muy importante también la toma de consciencia de los jóvenes, ellos tampoco están inmunes y no lo toman en serio” y finalizaba con la comunicación.