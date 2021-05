De acuerdo a la resolución emitida por el municipio hace semanas atrás, las medidas que se que se establecían para los comercios expidieron el día miércoles, por lo cual, el municipio de Esquina emitirá un comunicado en las próximas horas anunciando la modificación de las mismas.

En comunicación telefónica, el intendente Hugo Benítez, comentó al respecto “Nosotros hemos hecho un pedido al comité de crisis de la provincia porque, aquí también nos encomendó el director del Hospital San Roque que nos manejemos con el equipo de Epidemiología Provincial para trabajar en conjunto, y nuestra propuesta ha sido habilitar un horario de atención hasta la 1 am de lunes a jueves y los viernes, sábados hasta las 2 am para que los comerciantes puedan trabajar un poco más. Esta decisión, aunque tenga la potestad para disponer el horario, decidimos hacerlo con asesoramiento de la provincia para no chocar con las fuerzas policiales y la justicia”, esperando la respuesta definitiva por parte del comité provincia.

“Esta tarde, seguramente vamos a estar emitiendo el comunicado. Lo que quiero es trabajar conjuntamente y que los comerciantes sepan respetar el horario que se dispone. El objetivo es poder trabajar bien, dándoles la oportunidad a los comerciantes de trabajar un poco más pero que respeten el horario para no quedar mal. En caso de no cumplir con esto vamos a tener que volver a otras medidas. Si se dictamina que estamos en fase 5 los horarios serán los que anuncié, todo depende de lo que nos responda la provincia”, agregó Benítez y finalizaba con la comunicación.