Con la noticia que dio a conocer sobre casos positivos en la localidad, en un gran grupo de la población se despertaron inquietudes y preocupaciones, aunque la situación este siendo asistida por los profesionales de salud y el comité de crisis.

El Dr. Leandro Ramírez, médico y miembro del comité, aclaró algunas cuestiones que surgieron al respecto, afirmando que las dos personas portadoras se mantienen estables y bajo control por el personal de salud local y de la provincia, teniendo en cuenta que son adultos mayores y pertenecientes al considerando “grupo de riesgo».

“Que la población se quede tranquila, los dos pacientes están bien, pero teniendo en cuenta que son mayores, pertenecientes a un grupo de riesgo, se les derivó a la capital correntina para que puedan administrarles plasma. Hoy esos pacientes fueron derivados y ya están la capital para hacer esos estudios que serán muy positivos para ellos” manifestó el médico a través de La Mañana de Noticias.

Los contactos estrechos que mantuvieron ambas personas con otros, se dividen en dos grupos: por un lado, los pacientes positivos que lo contagiaron en Corrientes capital, y otros 9 contactos, los cuales fueron hisopados en el día de ayer, donde el resultado dio como no detectable. Esto, según lo explicó Ramírez, quiere decir que no están contagiando, pero no significa que no den positivo más adelante, por ello es importante que realicen el aislamiento y el seguimiento epidemiológico.

Este viernes se realizarán nuevos hisopados para los dos pacientes contagiados. Por el momento, se encuentran atendidos en el Hospital de Campaña en Corrientes.

MENOR HERIDO POR DISPARO

En el día de ayer, en horas de la noche, se tomó conocimiento de sobre el ingreso de un menor al Hospital San Roque por heridas con arma de fuego. Por este motivo, inmediatamente la policía se dirigió al lugar donde fueron informados por el personal de guardia y emergencia. El menor de 8 años presentaba lesiones graves por disparos de rifle.

El Dr. Leandro Ramírez, director del nosocomio local, habló sobre el tema, aclarando que “aparentemente fue accidental, el niño presentaba heridos en el cuello y perjudicó las zonas de la columna, pero ya está estable y se le hará más estudios”.