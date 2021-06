En contacto telefónico, el Dr. Leandro Ramírez, director del Hospital San Roque, informó sobre los casos activos en nuestra localidad y la situación epidemiológica actual.

“Lo que notamos en estos últimos días es que hubo una duplicación de casos en Esquina. Si bien hoy tenemos una tendencia a duplicar, estamos viendo que de a poco, se va amesetando el número de activos. Desde el día 29 hasta ahora tenemos 350 casos activos de covid y esto nos está diciendo dos cosas: que es mucho es mucho el número de activos y que el riesgo todavía no pasa, pero también notamos que el número se mantiene, por lo que hay que seguir por el amino del cuidado, de usar alcohol en gel y barbijo. Esto no tiene que relajarnos, aunque el número de positivos que se detecta desde hace tres días no supera los 30”, afirmó el médico.

“Guayquiraró está cerrando sus brotes, el paraje está logrando superar los casos. También lo que estamos viendo es que el brote y los casos activos se están desplazando en distintos barrios de la localidad, como por ejemplo los barrios Bicentenario (20 casos), Santa Catalina (20 casos), 128 Viviendas (13 casos), San Antonio (8 casos), San Cayetano junto y la Providencia (22 casos). Lo que se había centrado en un solo foco ahora se desplazó. Hay que tener cuidado también en los barrios, no ´solo en el casco céntrico”, agregó.

Asimismo, comentó “Tenemos altas que vamos a dar, son alrededor de 50 pacientes, por lo que vamos a reducir bastante el número de casos. Es importante dar el dato de que en los barrios hay activos para tener cuidado. Respecto al personal del juzgado, tenemos seis activos que en esta semana se estará cerrando. Los datos que nos preocupan ahora es que hay 20 pacientes positivos que tienen en común que trabajan en Zeni, estamos observando y avisando al equipo de salud para evitar que esto sea un brote en la empresa. Hay que mirar de cerca esto”.

En cuanto a las derivaciones dijo “En el mes de mayo tuvimos 25 derivaciones al Hospital de Campaña en Corrientes sólo por Covid. En lo que va de este mes tenemos a 3 pacientes que fueron derivados, ya que requerían internación. Aprovechamos a traer a 4 pacientes que estaban allá, en la semana la ambulancia irá a buscar a otros pacientes más. Actualmente hay entre 12 a 15 pacientes esquinenses internados”.

Según lo informó el Dr. Ramírez, el mayor número de infectados se da en personas de entre 17 a 40 años, les siguen los de 50 años y por último los adultos mayores.

Por otro lado, el Dr. Ramírez habló sobre las vacunas, asegurando “Hemos recibido primeras dosis de Astrazeneca que ya hemos dado y seguimos dando. Es importante tener aunque sea una dosis de vacuna porque esto reduce el riesgo. Estamos cerca de once mil vacunas dadas en la localidad, creo que vamos a llegar a doce mil en las próximas horas, estamos haciendo un trabajo enorme para tratar de vacunar a la mayor cantidad de personas posible. El equipo de salud se organizó y ha dado hasta 800 vacunas en un día, la idea es no parar con la vacunación. Para las personas que recibieron la primera dosis de Sputnik hace meses atrás, está demostrado que no se pierde inmunidad, y próximamente van a estar llegando las segundas dosis de Sputnik que les corresponde”.

Algunas personas que pretenden inscribirse a través de la página de vacunación de la provincia se encuentran con que ya están inscriptas sin haber realizado este procedimiento, por lo que se aconseja que ante este inconveniente se comuniquen con el sistema al 0800 para verificar su nombre en la lista.