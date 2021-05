El Dr. Francisco Aratto, en el estudio de La Mañana de Noticias, dialogó respecto a los hechos ilícitos ocurridos con la comercialización de vacunas anti Covid por parte de algunos trabajadores de la salud en el Hospital San Roque de la localidad de Esquina, compartiendo su postura frente a esto.

“Es algo doloroso, con todo lo que he participado y por gente que conozco del hospital. Hay gente con la que nos formamos juntos en la Administración del Hospital San Roque para poder desempeñarnos en distintos lugares, y hoy cuando veo en los medios nacionales y provinciales todo esto que está pasando me da mucha pena y me conmueve. Tanto en lo personal como en lo profesional. Lo que se está viendo es una falta total de manejo, no se puede echar la culpa a una o dos personas cuando hay un programa nacional-provincial qué cumplir. Las vacunas no llegan a Esquina para que algún director determine a quien se le va a poner o no la dosis, menos un enfermero. Las vacunas llegan para los turnos pre establecidas, hay una lista de esquinenses que figura en el grupo etario ya convocado. Una alternativa es la acusación de ventas de la vacuna, pero darle una vacuna a una persona a quien no le pertenece también es delito. Denunciar para que se arme un escándalo como el que se armó, creo que conlleva de responsabilidad, no he escuchado ninguna renuncia por no saber llevar adelante este de vacunación”, expresó el médico a inicios del diálogo.

“Esto repercute a nivel provincial en Salud Pública y en un sentido político al gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, a quien nosotros defendemos y sabemos cuáles son sus intenciones, sabemos cómo él le pone el pecho por la provincia, pidiendo lo que corresponde, va y hace todo los esfuerzos para que Corrientes tenga lo que le corresponde”, agregó.

Asimismo, comentó “el lunes estuvimos con el gobernador y él está sumamente consternado con lo que está pasando, pero no está asustado, van a ir presos los que deban ir presos. Creo que los responsables tienen que salir a poner la cara y no sólo salir a culpar a dos o tres personas. El robo de vacunas es un crimen que debe ser probado y castigado. Yo pido públicamente al personal del hospital que, si saben de más datos, vayan y los digan en la justicia, no esperen a que los llamen. Necesitamos limpiar el nombre de Esquina, Corrientes, espero que el juez Vallejos ponga las cosas en serio, el único que confesó está libre. El fiscal está trabajando y espero que el juez le responda. Ojalá esto no quede en la nada”.

“Hay gente directiva que omite su responsabilidad. Yo si estuviera en un cargo de responsabilidad como tal el día de hoy, lo mínimo que haría sería pedir licencia hasta que todo se aclare y eso no me hace culpable. Hay que correrse de la escena para que el Ministerio y la justicia puedan actuar. Con esto me refiero a todos los responsables. La jefa de vacunación está presa, pero quedan otros referentes, y no los estoy culpando, pero sería bueno que se aporten. Hay cuestiones en las que no son claros y la gente está preocupada”, finalizaba Aratto respecto a esta trama que atraviesa por hoy en la localidad.