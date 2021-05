Fernando Achinelli, médico infectólogo del Hospital de Campaña, confirmó que están convocando médicos de Capital y del interior. “La convocatoria es por prevención, porque seguramente en los últimos días va a aumentar la demanda en terapia intensiva”, explicó.

“Se han convocado médicos de capital y del interior para reforzar todo el sistema de salud del Hospital de Campaña, tanto de las guardias como las salas A y B de clínicas del hospital. Ahora están las dos salas funcionando a pleno, la convocatoria es por prevención, porque seguramente en los últimos días va a aumentar la demanda en terapia intensiva. El 20 por ciento de los casos que tenemos hoy van a representar aumentos en la internación de terapia intensiva”, explicó Fernando Achinelli, médico infectólogo del Hospital de Campaña.

“El hospital de Campaña tiene una capacidad de hasta 300 respiradores y esperemos que no lleguemos a esto. Hasta este momento está ocupado el 22 por ciento de ocupación de los respiradores. El problema no son las camas sino el número de personal de salud disponibles para atender a los pacientes, lamentablemente no podemos clonar personas y se vienen semanas muy duras en Corrientes”, dijo y solicitó a la población que no se relaje y mantenga las medidas sanitarias.

¿Cuánto tarda un ingreso al Hospital de Campaña?

El médico explicó que hay una serie de estudios que el paciente se debe realizar para poder ingresar a la internación del Hospital de Campaña y determinar en qué área. “Cuando llegan las ambulancias del interior, produce una demora, las cuales son subsanadas pero le pedimos a la gente que tenga paciencia y le pedimos a los pacientes la consulta oportuna porque cuando uno llega tarde a la consulta, nosotros podemos hacer muy poco con un cuadro agravado”, dijo.

En tanto aclaró que “en ningún momento el Hospital estuvo colapsado”. Explicó que si el paciente llega, espera en el pasillo del Hospital los resultados y si llega sin oxígeno se le coloca una máscara de oxígeno con reservorio, lo cual es fundamental para el tratamiento por covid-19. Y en cuanto a esto también señaló que a nivel país la cantidad de oxígeno es un número en alerta.

