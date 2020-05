El Gobierno Provincial, confirmó que no hubo nuevos casos de Coronavirus-COVID-19 positivos en Corrientes, por lo que el acumulado se mantiene en 78 casos positivos, de los cuales, 40 se han recuperado y fueron dados de alta. Mientras que de los 38 activos, tres se encuentran internados en sala general del hospital Llano, los que se muestran en condición clínica estable, y los demás continúan aislados en buen estado de salud. Hay un caso sospechoso que se encuentra internado en sala general del hospital Llano, en estado clínico estable. Se hallan en aislamiento preventivo 1221 personas, a la vez han concluido esa condición de aislamiento a la fecha 4203 personas. Dada esta realidad epidemiológica que registra la Provincia, el Comité de Emergencia, reitera que no existe circulación comunitaria del virus, por lo que es muy importante mantener esa condición, para lo cual la población debe extremar las medidas dispuestas por la entidad sanitaria, como uso del barbijo, mantener la distancia de persona a persona, no generar aglomeraciones y cumplir con las medidas de higiene correspondientes.



Mientras que los casos de Dengue, se mantienen estables, en alrededor de una decena de contagios diarios, el último registro da cuenta que fueron cuatro en Capital y seis en el interior, las medidas de control y erradicación del vector prosiguen con intensidad en todo el territorio provincial.





Situación epidemiológica de

la Provincia de Corrientes





DENGUE

Se diagnostican 10 casos nuevos

TOTAL 1033/ 30 CASOS DE DENGUE EN SEGUIMIENTO

RECUPERADOS 1003

CAPITAL: nuevos diagnósticos 4

Total: 832

INTERIOR: 6

Total: 201

Ituzaingó: 81 casos

Santo Tomé 18

Virasoro 28

Esquina 3

Curuzú Cuatiá 5

Goya 5

Bella Vista 5

Saladas 6

San Cosme (Paso Patria) 28

Paso de los libres 2

Mercedes 3

San Luis del Palmar 3

San Carlos 4

General Paz (Itá Ibaté) 4

Empedrado 5

Colonia Liebig 1

Han sido dadas de alta 1003 personas, con recomendaciones para evitar reinfecciones

Prosiguen las acciones de control vectorial, fumigación, vigilancia focal y búsqueda de febriles.

Articulación de control vectorial en los barrios de Capital, Hipódromo y Sol de Mayo, en los que además se llevan adelante fumigaciones espaciales. En el interior idénticas actividades en San Luis del Palmar, Ituzaingó, Viraroso, Paso de la Patria y Colonia Liebig.

CORONAVIRUS-COVID-19

No hubo casos positivos nuevos.

Se acumulan a la fecha 78 casos positivos.

De los 38 casos positivos activos, 35 se encuentran aislados y en buen estado de salud. Tres están internados en sala general del hospital Llano, en condición clínica estable.

Se han recuperado 40 personas, que fueron dadas de alta.

Hay un caso sospechoso internado en sala general del hospital Llano, cuya condición clínica es estable.

1221 personas se encuentran en aislamiento preventivo.

Han concluido a la fecha la condición de aislamiento preventivo 4203 personas.