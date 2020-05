El gobierno provincial informó que tras los contagios de Coronavirus-OVID-19 de la víspera, no se registraron nuevos casos en las últimas 24 horas, de tal manera el acumulado de positivos se mantiene en 80 , de los cuales 78 se han recuperado y fueron dados de alta, mientras por otra parte hay dos internados, uno en sala de Terapia Intensiva del Hospital Llano y otro en sala general del mencionado centro asistencial, ambos se muestran en condición clínica estable, se encuentran en aislamiento preventivo 1430 personas y han concluido esa condición de aislamiento 6024 personas.



El Comité de Emergencia ratifica que no hay circulación comunitaria del virus, por lo que en esta fase cinco de la cuarentena que vamos transitando, es necesario cumplir con las medidas de seguridad, como el uso de barbijo, mantener la distancia de persona a persona, no generar aglomeraciones, mantener la higiene recomendada por la autoridad sanitaria, lo que permitirá a la población tranquilidad, seguridad y al Gobierno le dará la posibilidades de seguir con la apertura de actividades económicas.

El Dengue, no se incrementan los casos, pero se mantiene en una constante, en las últimas horas fueron ocho contagios, seis en capital y dos en el interior, mientras las acciones para combatirlo se mantienen con gran intensidad en toda la provincia.