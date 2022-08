Las rectificaciones documentarias, para aquellos ciudadanos que no se autoperciben femeninos ni masculinos, se concretaron en Capital (cuatro), Virasoro (uno) y Paso de los Libres (uno). A nivel nacional, se hicieron 528 trámites.



A poco más de un año de la sanción del Decreto 476/2021 que incorporó la posibilidad de optar por la nomenclatura X en el DNI y el pasaporte, para reconocer identidades de género por fuera del binomio masculino/femenino, ya son seis los correntinos que rectificaron su documentación.

«El primer trámite para DNI X se hizo en Virasoro. Luego se hicieron cuatro en Capital y uno Paso de los Libres, con ese se hicieron, hasta la fecha, sólo seis rectificaciones documentarias», dijo a época el titular del Registro Provincial de las Personas, Pablo Cano.

«En la provincia, para hacer este tipo de documento es necesario que primero se haga el cambio de género (a no binario) en el Acta de Nacimiento. En otros puntos del país lo hacen sin cambiarlo en el Acta, con los inconvenientes que eso puede traer aparejado para esa personas no binaria», añadió el funcionario correntino.

De acuerdo a datos difundidos por el Ministerio del Interior en su cuenta oficial de Twitter, desde la entrada en vigencia del decreto, 528 personas accedieron a la rectificación de su DNI con la nomenclatura X.

Esta cifra representa el 20,8% del total de cambios registrales realizados en el último año.

Otro dato aportado por al organismo es que el 55,5% de las personas que accedieron al derecho tienen entre 19 y 29 años.

La mayoría de las rectificaciones se hicieron en provincia de Buenos Aires (43%), Ciudad de Buenos Aires (20,8%), Mendoza (5,1%), Neuquén (4,2%), Córdoba (3,8%) y Santa Fe (3,4%).

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) elaboró un tablero con la información sobre la tramitación del DNI para personas no binarias, el cual es de acceso público y se encuentra disponible de manera digital.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, recordó que la nomenclatura X en el campo «sexo», que debe completarse en el DNI o pasaporte, comprende las acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino.

Y recordó cómo debe hacerse el trámite para acceder al derecho, para lo cual es necesario rectificar la partida de nacimiento en el Registro Civil, sacar en turno a través de mi.argentina.gob.ar y concurrir con DNI y partida rectificada.

«A los 15 días, el Correo Argentino envía el nuevo DNI al domicilio», informó el Ministerio.

Soy Gerónimo Carolina

Gerónimo Carolina González Devesa y Shanik Lucián Sosa Battisti fueron quienes recibieron los primeros DNI con la nomenclatura X en la país.

En agosto del año pasado, Cy de 37 años, se convirtió en la primera persona de nacionalidad argentina en recibir su DNI y pasaporte no binarios en el exterior, ya que reside en Alemania.

Recientemente, instituciones como clubes de fútbol se sumaron a esta política de acceso a derechos. Naimid Cirelli fue la primera personas en acceder a un carnet no binario en su club Vélez Sarsfield.

¿De qué se trata esto?

Las personas no binarias son aquellas que no se identifican total o parcialmente como mujeres ni como hombres, rechazando la lógica binaria (femenino-masculino) con la que se han determinado los sexos/géneros históricamente.

La mayoría de los países del mundo no reconocen legalmente el género no binario, es decir, sus documentos identificatorios todavía registran con género masculino o femenino. En Argentina, rige la Ley de Identidad de Género desde 2012, que reconoce el derecho de todas las personas a recibir un trato acorde a su identidad de género y a ser identificadas de ese modo, en los instrumentos que acreditan su identidad. Aunque recién en julio de 2021 se estableció el DNI no binario, aunque fue objeto de controversias y polémicas varias.

Las personas con nacionalidad argentina que quieran tramitar el cambio de su DNI para ejercer este derecho pueden hacerlo en las sedes del RENAPER, en cualquier delegación de los Registros Civiles de todo el territorio nacional.

Fuente: época