Tras lo anunciado en la última Conferencia de Prensa por el gobernador Gustavo Valdés, se han puesto en vigencias nuevas normas dentro del territorio provincial y municipal.

El comisario José Raúl Rodríguez, de comisaria primera, habló en La Mañana de Noticias sobre las mismas y cómo se trabajará en base a ellas.

“A partir de las 00 hs ya entraron en vigencia las nuevas directivas por el gobernador, las cuales consisten en exigir un permiso especial para ingreso a la provincia, lo cual se tramita vía on line en la pagina del gobierno. En caso de no contar con esta documentación no se permitirá el ingreso” explicó el comisario a inicios de la comunicación.

Asimismo, comentó que la Jefatura de Policía junto al personal de Salud y el Ministerio de Seguridad idearon una modalidad de trabajo en el cual se incorporan datos de personas que circulan por la ruta para hacer un seguimiento y tener así un mayor control.

“Siempre pedimos colaboración a la gente. Solicitamos que pidan la autorización correspondiente para venir a la ciudad y no pasemos por inconvenientes” agregó Rodríguez, quien afirmó que las normativas ya están en funcionamiento como así también las medidas correspondientes ante las faltas.

En el caso que viajen dos personas o más, cada una debe contar con un permiso. Si los viajes se realizan fuera de la provincia, una vez que vuelvan a ingresar, deben cumplir con la cuarentena obligatoria, según las palabras del comisario.