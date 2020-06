El impacto económico que tiene nuestro país, desatado por la pandemia del coronavirus, es muy considerable.

Muchos trabajadores, a nivel local y sobre todo en el sector turístico, pesquero y de transporte, han sido afectados como consecuencia de la crisis.

A más de 100 días de cuarentena y receso, las empresas de transportes- y sus boleterías- a nivel provincial, intentan retomar poco a poco su actividad bajo el seguimiento de un protocolo sanitario preventivo, y aunque los viajes no serán lo mismo, se pretende reactivar el trabajo y mejorar la situación de quienes trabajan en dicho ámbito.

“Esta complicada la situación. Lamentablemente no somos excepción y estamos sin poder trabajar, sin poder emitir facturación y obviamente las cuentas no esperan. La familia a veces no puede esperar” expresaba Diego Núñez, encargado de la boletería de Flecha Bus en la Terminal de Esquina, por contacto telefónico.

Actualmente, los ingresos por venta de pasajes es de 0 pesos, los ingresos por servicios de encomienda, dado tres veces a la semana, es mínimo y el transitito y movimiento que se apreciaban en la Terminal ya no están.

“Tengo compañeros que están haciendo comidas para sobrellevar la situacion ya que no tenemos ingresos. Lamentablemente no tenemos otro recurso y buscando otras alternativas para generarlos hay que pensarlos muy bien, porque si te equivocas también puede complicarse, mas en el caso de quienes tenemos familia” manifestó Diego desmotivado y continuó “hace un tiempo atrás envié un mail a la empresa solicitando algún tipo de ayuda que puedan brindarnos, pero no recibí respuesta. Cuando decidí llamar a mi supervisor, me dijo que la situación afectada es para todos y no pudo dar una respuesta favorable. Debemos seguir aguantando y buscando otra forma para llegar a cumplir con los compromisos mínimos”

Los horarios de atención para el servicio de encomiendas son de lunes a sábados de 10:00 a 12:00, con las empresas ‘Integral Encomienda’ y ‘Buspack’.