Armando Tognola Presidente de la UCR de Esquina en dialogo con “La Mañana de Noticias” para informarnos sobre las elecciones internas en el partido.

¿El día de ayer a la tarde se dio a conocer la convocatoria a elecciones?

Si, así es. Sucedió lo que se venía hablando ya desde el año pasado, se decía marzo, abril, en un momento también salió que podía ser junio o julio pero ya me parecía demasiado largo y extenso.

¿La fecha para cuándo es?

La fecha exacta a elecciones seria el 24 de abril. Serían las internas, si es que hay mínimo dos listas. El 15 de marzo es la exhibición de padrón, el 21 de marzo es el cierre de presentación de afiliaciones.

¿Haría bien al partido que se logren elecciones internas y no una lista de consenso?

Sí. Yo no tengo problema. De hecho en su momento, yo me he presentado con una lista, hace cuatro años ya, por el tema de las prórrogas. A mí me parece que la democracia es sana y debería ser así. Pero bueno, dentro de todo lo que podría suceder también está el consenso.

¿Van a poder participar de las elecciones quienes se afilien ahora?

Si, esta es una oportunidad para aquellas personas que quieran formar parte de decidir en todas las cuestiones y de hecho por eso sale esta convocatoria y entendiendo que la fecha límite es el miércoles 21 de marzo como el ultimo día hábil para cerrar el tema de afiliaciones, ósea que toda esa gente se afilie automáticamente va a formar parte de lo que va a ser el padrón definitivo para las elecciones del 24.

¿Si ahora son afiliados a otro partido, vale la última ficha de afiliación o deben hacer toda una renuncia al partido anterior?

Por supuesto que siempre cuando uno se afilia, junto a los datos personales va la fotocopia del DNI a color y también va ahí una nota de renuncia al partido anterior al que se encuentre afiliado, en el caso que correspondiera.

¿Vos crees que es necesario que haya en el radicalismo internas, así se terminan después los cruces?

Si, coincido, de que sucede, de que esto seria, para mí un remedio legal por parte de la democracia o de una institución como un partido político en casos como el nuestro en donde nuestro rol político si se quiere es distinto porque estamos a nivel local desde el lado de la oposición y me parece que como te dije recién, sería un remedio. Yo creo que a veces las internas son remedios dentro de la democracia, en donde si la intención de todas las partes es fortalecer al partido, son bienvenidas y hacen bien. Distinto es el caso si se es oficialismo y se tiene la responsabilidad de gobernar. En ese caso debe primar el dialogo y tratar de ponerse de acuerdo, porque la responsabilidad del partido es otra. Si a nivel provincial va a haber una interna me parece un error. Pero en los municipios, en los lugares donde suceden situaciones particulares como la nuestra me parece que no es nada malo.

Pregunto por lo que ha pasado anteriormente donde se buscó el consenso y se terminó rompiendo todo.

Pero fíjate que a nivel provincial hay consenso y no hay problema. Por supuesto que siempre hay matices y diferencias pero problemas grandes no existen.

¿Armando cuál es tu punto de vista sobre lo que manifestó el presidente del partido a nivel provincial que tiene intenciones de permanecer al frente del mismo?

Bueno, el presidente a nivel provincial es una persona que todos conocemos y sabemos cuáles son sus fortalezas principales, que es un gran líder. No solamente que es el actual presidente del partido sino que es un ex gobernador de la provincia, pero el radicalismo es un partido amplio donde más allá de lo que yo te puedo decir de mis aspiraciones o mis intenciones, eso depende mucho de los sectores, de todo el partido, el comité en este caso, así que eso va a ser seguramente algo que se va a discutir dentro del seno del comité central y por supuesto que legalmente el debate está sobre la mesa, porque cualquier sector dentro del radicalismo a nivel provincial si quiere puede armar también una lista.

Lo importante es que está definida la fecha para el 24 de abril

Yo creo que a nivel provincial ellos deben entender que somos el partido del gobierno y que debe haber mucho dialogo.