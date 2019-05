Continua el conflicto de la Liga Esqunenese de Fútbol, y el torneo oficial sin comenzar

El lunes de la semana pasada se llevó a cabo un reunión por la Liga Esquinense de Fútbol en donde hubo una votación para llenar los cargos vacantes que en la institución se requerían.

Tras haberse realizado esto, surgieron algunos inconvenientes por parte de algunos referentes de la institución que decían que no se habían aprobado las actas.

Alejandro “Tato” Cañete resultó electo como Vicepresidente y, en comunicación con el equipo de la Mañana de Noticias, nos habló sobre esta cuestión que, de alguna manera, demora las actividades.

Tato Cañete nos contaba a principio que “las reuniones de liga, desde ese lunes de la semana pasada, se continuaron realizando todas ya que hay quórum, es decir, más de cinco clubes de los diez que conforman a la Liga Esquinense de Futbol están presentes.

Después se convocó para el jueves, donde estuvieron siete clubes. Las reuniones se siguen llevando adelante con total normalidad”, aclaró e hizo un llamado de atención respecto a la falta de conocimiento de la aprobación del acta por parte de los que estuvieron ausentes en las reuniones, “si no van a las reuniones van a estar en desconocimiento”.

Por otro lado, mencionó “logramos tener la casa de la Liga y ahora las reuniones no pueden hacerse en la sede”.

La reunión que se realizó en la noche de este lunes, fue importante para clarificar cuestiones de torneos y fechas, lo que hasta ahora, no está siendo totalmente tratado por la Liga.

“Según lo manifestaron algunos de los delegados, no pueden entender cómo los presidentes de clubes que no asisten, se comunican con total normalidad como si todo estuviera bien, esperando el momento en que se organice y se inicie el torneo, cosa que no podrá suceder hasta que el presidente no asista a la reunión de Liga y se comience a organizar el torneo. Son los delegados de clubes los que deben organizar ese tipo de cosas del torneo, al igual que el llamado a asamblea”.

Tato nos comentó también que una vez decidida la convocatoria a asamblea, tienen 15 días previos a esa fecha establecida para presentar documentación preliminar necesaria, lo que tampoco ha sucedido en esta institución.

Otro de los problemas que surgió dentro de la liga fue la puesta en duda de si el Deportivo ‘Azul y Oro’ resultaba ser un club por no contar, presuntamente, con las correctas condiciones.

“Desde Octubre del año pasado aceptaron como club con distintas actividades para generar fondos y participar del torneo.

Si deciden dar paso al costado, van a quedar 9 instituciones y nos van a homologar el torneo”.

“Si fueran a las reuniones y dijeran de frente los problemas uno podría tratarlos.

Cuando convoquen a asamblea, ya estará a disposición el cargo para el que me eligieron para el momento”.-