Conflicto en EFA de Libertador: “Hubieron un par de custodios que impidieron entrar a la escuela”

Gabriel Fernández Brunengo es uno de los docentes de la EFA de Pueblo Libertador habla de la situación en que se encuentra el establecimiento. En contacto con TN Esquina dijo: “Hubieron un par de custodios que impidieron entrar a la escuela. Yo pude entrar porque el rector autorizó que entre porque además soy titular. Un compañero no pudo entrar y tuvo que ir a hacer la denuncia. Yo fui porque estaba la supervisora y había reunión con padres. Ahora se supone que podemos entrar porque no están los custodios”.

“Yo me fui a pedir que nos informen de eso, hice un exposición para que se nos informe de eso. De Corrientes vino alguien. Yo no he visto a nadie aún, sé que vino la supervisora. No creo que la supervisora Mariño haya contratado seguridad privada, ella hubiera llamado a la policía local que está a una cuadra. Además ella permite hablar. Por ahora no sabemos nada”.

Consultado por la controladora dijo que “Ella ayer renunció por lo menos de palabra. Creo que entregó ayer la nota. Ella ya no cumplía esa función. Desde el primer momento ella recibió agresión por parte del Director, ella no pudo cumplir con la función de normalizadora. La Representante legal no pudo estar nunca porque está con licencia médica”.

El Prof. Dary Fernández es el profesor que no le dejaron ingresar al establecimiento. “Esta mañana pasé un momento difícil. Me encuentro que tenían totalmente restringida a algunos profesores, entre otros me tocó a mí. Yo me encuentro con dos personas que dicen llamarse seguridad privada pero no tienen ninguna acreditación. Me decían que yo y otros profesores no podían entrar. También con gritos del Director Armando Ortiz, del Secretario y de un hijo de Armando Ortíz. Me gritaban desde adentro porque ni siquiera se acercaron. Y si yo no pertenezco debo tener una explicación que me permita saber la razón”.