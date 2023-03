En la noche de este lunes, la ministra de Salud Pública de Chaco, Carolina Centeno informó que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó el primer caso positivo de influenza aviar (IA) H5 en territorio chaqueño, según Data Chaco.“

Se trata de un caso de traspatio en la localidad de Avia Terai. Desde la cartera sanitaria ya estamos en contacto y nos encontramos trabajando y colaborando con el Senasa”, señaló la funcionaria.Tras la confirmación del caso, agentes del centro regional de Chaco-Formosa del Senasa, efectúan las acciones sanitarias correspondientes en los predios afectados. A su vez, junto a organismos públicos provinciales, se encuentran trabajando en acciones sanitarias y de rastrillaje en la región en donde se detectó el caso positivo. En ese marco, la ministra de Salud Pública instó a seguir recomendaciones y medidas para evitar contagios de la enfermedad.

EN CORRIENTES

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia, a través de la Dirección General de Epidemiología, se mantiene la vigilancia activa ante los casos registrados en aves de Influenza Aviar. Para ello, se trabaja localmente con la cartera de Producción, el INTA y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y con el Ministerio de Salud de la Nación.

Recuerdan que la influenza aviar (IA) es una enfermedad viral que afecta a las aves de corral como a las silvestres y puede afectar ocasionalmente a las personas expuestas. Las aves silvestres, principalmente migratorias, son el hospedero natural del virus y están siendo el principal factor de diseminación a través del continente. Las poblaciones de aves de corral pueden adquirir la enfermedad por contacto con aves silvestres infectadas.

No se ha reportado transmisión interhumana sostenida de virus de la Influenza aviar (solo se registraron algunos casos esporádicos por transmisión interhumana en contactos prolongados intrafamiliares sin protección), por lo cual el riesgo de transmisión a humanos continúa considerándose bajo. En esta línea es importante resaltar que la enfermedad no se transmite de los animales a las personas por la ingesta de alimentos, por lo tanto, el consumo de carne aviar, huevos y sus subproductos no presenta peligro para la población.El riesgo de transmisión a humanos es bajo, cuando se da la transmisión del virus ocurre cuando las secreciones o excretas de aves infectadas son inhaladas por las personas o el virus toma contacto con las mucosas de boca, nariz u ojos.

Por lo tanto, las personas consideradas expuestas son aquellas que hayan tenido contacto directo sin protección adecuada con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados.Por último, cabe aclarar que actualmente no hay restricciones para viajar a zonas afectadas por influenza aviar. Sin embargo, se recomienda que las personas que viajan a zonas con brotes de influenza aviar tomen las medidas de prevención necesarias mencionadas para evitar el riesgo de exposición al virus.

En caso de observarse aves domésticas y/o silvestres muertas o sospechar la enfermedad de alguna de ellas con IA (problemas nerviosos, respiratorios, digestivos, disminución en la producción de huevos, en el consumo de agua o alimento) notificar al SENASA concurriendo a cualquiera de sus oficinas; por medio de la aplicación digital “Notificaciones SENASA”; ingresando al apartado “Avisa al SENASA” desde la web del organismo; enviando un correo a notificaciones@senasa.gob.ar; o un Whatsapp al 11-5700-5704.