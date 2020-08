Durante el fin d semana se llevo a cabo la Sesión Extraordinaria para homologar la Resolución 170/2020 que autoriza continuar la ejecución de obra de extensión de red eléctrica que beneficia a la empresa Zeni y población de alrededores.

Como es de puro conocimiento, el proyecto fue suspendido mientras se adjuntaba documentación solicitada por algunos vecinos que estaban en contra del mismo, basándose en fundamentos de contaminación visual, ambiental y el riesgo de perjudicar a la salud que la instalación de las torres del tendido traería consigo.

En el Recinto del HCD, se contó con 12 concejales presentes, de los cuales 7 dieron su voto positivo, 4 su abstención y 1 voto negativo.

La concejal que votó en contra fue Stella Maris Barán, que a través de La Mañana de Noticias, manifestó que “los vecinos de la zona de rivera norte habían recurrido varias veces al Concejo Deliberante exponiendo su problemática, por lo que, nosotros como concejales debemos cumplir con la Carta Orgánica Municipal (COM), la cual en su artículo 90 dice claramente que no se puede realizar ningún tipo de obra que genere contaminación visual”, argumentando su votación, y aclaró “no estoy en contra de la obra, me parece muy bien lo que están haciendo y que beneficie a los vecinos del sector, pero no quise homologar por lo dicho en la ordenanza, no quise violar lo establecido en la COM”.

Asimismo, la edil sostuvo que la contaminación visual es uno de los puntos a tenerse muy en cuenta, lo cual se generaría una vez concluida la obra. Por esto, Baran propuso que las lines se desplazaran en otra dirección, evitando así dicho inconveniente.

“Voy a seguir con mi posición y vuelvo a decir que no estoy en contra de la obra” remarcó, “la contaminación ambiental es también contaminación visual”.

Respecto a la votación de concejales de su bloque, opinó que “cada uno tiene su pensamiento e idea de lo que va a exponer. Ya hablamos previamente a la sesión y deje en claro mi postura, pero ninguno pretendió cambiarla. No hubo problemas en eso” finalizaba la concejal, en contacto telefónico.