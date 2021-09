La concejal Stella Maris Baran, dialogó con La Mañana de Noticias para abordar a las elecciones PASO de carácter legislativo este domingo 12 de septiembre, las cuales marcarán de manera importante la definición de listas y alianzas para las elecciones municipales en noviembre.

“Siempre estamos trabajando por la ciudad de Esquina. Ojalá yo pueda seguir en el ámbito para seguir brindando todo lo que se y ayudando en lo que pueda para la localidad. Muchos de los proyectos presentados, durante este tiempo en el Concejo, fueron aprobados, otros no lo fueron, y eso tanto para el bloque oficialista como para el de la oposición. Nunca fue un trabajo que haya estado en disconformidad, siempre trabajamos consensuadamente, tratando de que esos proyectos presentados sean satisfactorios para Esquina”, expresó Baran a inicios del contacto.

“La semana pasada he presentado un proyecto que, todavía no ha pasado por comisión. Este consiste en un puente que pasa por las dos avenidas (9 de Julio y Juan Ramón Vidal) para que los chicos puedan pasar para asistir a las instituciones sin tener que pasar por la ruta. Asimismo, presenté un proyecto para que se hagan screening neotales en el Centro Asistencial, algo que es importante para los niños recién nacidos. Todo recién nacido tiene derecho a ello para control de ojos, caderas y oídos. Este proyecto fue vetado el año pasado y voy a volver a introducirlo. Otra de las cosas que me preocupa es la falta de colectivos escolares para jóvenes de zonas rurales que quieran seguir accediendo a la educación y no sólo queden en un nivel básico”, contó la concejal.

Por su parte, finalizando con el contacto, compartió información sobre el orden del día.

“Salió un despacho de comisión de unos chicos que vinieron de una iglesia evangélica proponiendo ayudar con limpieza y ecología, lo cual se declara de interés municipal. Por mi parte, nuevamente voy a presentar los proyectos que mencioné”. –