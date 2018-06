La Concejal Silvana Bianchi se refiere a la forma de dirigirse a ella por parte del Secretario Coordinador. En contacto con TN Esquina. Dijo: “Esta es una situación que nosotros la venimos bancando desde Diciembre. Yo por ahí en cada mes que nos visita el Secretario Coordinador es tener que escuchar distintas cuestiones que la siguen sosteniendo, que la pueden seguir diciendo, haciendo mención de lo que fue la gestión anterior y en lo que ellos consideran que haya estado mal tiene un nivel de tolerancia”.

“Pasaron seis meses. Una cada mes viene escuchando todo lo que a ellos se les ocurre decir. A nosotros nos ha tocado ser oficialistas y hoy nos toca ser opositor y más allá de plantarnos y defender todo lo que fue la gestión anterior. A me toca ser familiar directo del ex intendente y tener que aguantar ciertos comentarios que por ahí están muy fuera de lugar como cuando sale a personalizar. Eso ya es superar los límites y un poco me obliga a poner un freno a esta situación”.

“Este señor tiene un grado de ensañación hacia mi persona, hacia el bloque, porque mis compañeros fueron muy maltratados. Después yo me retiré y sé que este señor después tuvo otro cruce bien fuerte con mis compañeros. Claramente este señor no tiene límites y alguien tiene que ponerlos. Yo seguiré hasta las últimas consecuencias. Esto no da para más. Haré lo que tenga que hacer, hay muchos motivos para encauzar una denuncia. No sólo violencia de género, sino una persecución constante. Este señor es impresentable”.