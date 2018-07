El concejal Patricio Schubert habla en contacto con TN Esquina la cuestión planteada entre el Secretario Coordinador y la Concejal Bianchi. Dijo: “Hay un documento importante que presentó la Concejal Bianchi en relación al ataque sufrido por el Secretario Coordinador. La relación entre los diferentes Concejales es buena y se respeta mucho. El tema fue con la Visita del Secretario Coordinador donde personalizó mucho. Creo que es importante que la Justicia actúe de oficio o correr a la fiscalía el audio y que nos digan si fue vulnerado o no los Derechos de la mujer”.

“Por ahí uno entiende que cuando se le quiere dar un tinte político a las diferentes cuestiones, pero todo tiene su límite. Detrás de cada Concejal hay una familia que sufre por los ataques y hay que tener cuidado. Fíjate lo que pasó con Elisa Carrió ahora, prácticamente el repudio de toda la sociedad Argentina por una cuestión de no manejar su temple. Ir con el dedo acusador. Porque para eso está la Justicia”.

“Porque cuando el Secretario Coordinador va al Concejo se dirige al Cuerpo por medio del Presidente y por medio del Presidente los concejales se dirigen a él. El trato no es personal. Nosotros nos debemos a la gente que nos puso como Concejal. Yo hoy soy concejal de Esquina y después soy de profesión odontólogo. Hoy mi mayor responsabilidad es ser Concejal de Esquina y como Concejal de Esquina, les moleste o no le tengo que preguntar al Poder Ejecutivo Cuánto gastó en la Plaza Malvinas, cuánto se gasta en la plaza 25 de Mayo. Yo me manifesté en contra de que se levante una vereda que esté bien para poner un hormigón y pintarlo después”.

“Nosotros tenemos otros problemas en Esquina que son prioridad. Hoy se enojan muchos dirigentes políticos y el que se vayan todos empezó a sonar de nuevo, porqué?, porque la dirigencia política no genera expectativas con respecto a políticas de Estado para tratar de mejorar la vida de los vecinos. Hoy tenemos un problema serio con el problema de la basura por ejemplo. Yo me fui a Cerrito y me estuve informando y abordando el tema de residuos patológicos y de residuos orgánicos. Lo importante es que se esté generando la cultura del residuo y nosotros tenemos que hacer”.

“En este tema hace dos meses que venimos trabajando. Hoy la basura se vuelca de noche y se quedaban empantanados los camiones por el camino. Solicitamos que se pongan luminarias en el sector y le dijeron que se estaba haciendo parches. El tema de la basura es a corto, largo y mediano plazo. De eso hablaba el proyecto que presentamos y eso generó todo”.