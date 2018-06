El concejal Patricio Schubert en contacto con TN Esquina respecto de la sesión del Concejo la noche anterior. Dijo: “Tuvimos la visita del Secretario coordinador, también las áreas de Acción social y Salud. Arrancó bien el informe. Después no sé qué fue lo que lo incomodó o lo sacó al Secretario Coordinador que se dirigió a una Concejal de una forma inapropiada. Entonces le pedí a quien presidía el cuerpo, que era el concejal Juan Lotero que medie y que se dirija con respeto al Cuerpo”.

“No es por una cuestión que se le pregunte por qué se hizo la plaza, por qué se levantó toda la vereda que estaba bien y se puso un hormigón o cuánto se está gastando en combustible, qué se está haciendo con la vivienda social o qué se está haciendo con el basural, que le moleste y empiece a personalizar las cuestiones. Yo creo que a una Concejal se dirigió de una manera inapropiada, con un tono inapropiado. Yo en ese momento pedí la palabra y pedí eso, que se dirija con respeto al cuerpo”

“Yo creo que en la Argentina hemos superado muchas cuestiones hace mucho tiempo. Creo que no corresponde. Acá el secretario Coordinador se debe dirigir con respeto al cuerpo porque eso hace a la calidad democrática que uno pregona. Con respecto a la basura, tenemos que dividir en cuatro pasos: Acciones a corto, mediano y largo plazo. Los vecinos están muy molestos por cómo está el lugar. No se le pedía cosas de otro mundo. Eso es lo pasó ayer. No se trata de ver de quien es la culpa. Se trata de resolver la situación”.

El tema de los residuos patológicos son necesarias las medidas a largo plazo. Hoy hay una iniciativa de llevar al Hospital los residuos patológicos. Yo ya estoy diciendo que no voy a acompañan porque me parece que no corresponde porque no podemos imponerle algo al gobierno provincial, no tenemos competencia para hacer eso”.