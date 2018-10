Concejal Patricio Schubert: “Nosotros como funcionarios públicos debemos predicar con el ejemplo. Si nosotros vamos a exigir, exigirnos a nosotros mismos y después exigirle al vecino”.

El Concejal Patricio Schubert habla de lo planteado al Secretario Coordinador de presentar los informes por escrito. Así lo expresa en contacto con TN Esquina. Dijo: “Con respecto a las comunicaciones de la acción del Gobierno creemos que es conveniente no necesariamente comenten las cosas sino que sea documentado. Aunque lo que diga el Secretario queda en Acta nosotros creemos que es necesario hacerlo por escrito”.

“Yo soy una persona seria, como concejal siempre tuve una coherencia política en cuanto a mi accionar. Yo interpreto que los vecinos que me han votado a mi lo han hecho para que pregunte, para que sea custodio del erario público, como la Carta Orgánica lo dice y por eso es así que al gobierno anterior como a éste yo siempre le he preguntado las cosas. Por eso con respecto a la gala chamamecera yo pregunté. Se están haciendo operativos de tránsito, se los está atacando a los moto vehículos de aquellas personas que su único vehículo es la motocicleta y no se es responsable como funcionario público. Por ejemplo ese día de la gala chamamecera la camioneta del Intendente municipal estacionada en la vereda del Cine Teatro”.

“Nosotros como funcionarios públicos debemos predicar con el ejemplo. Si nosotros vamos a exigir, exigirnos a nosotros mismos y después exigirle al vecino; tenemos que dar el ejemplo. Hay fotos, hay imágenes y he visto personalmente ese vehículo y otros vehículos en la vereda del cine Teatro. Lo mismo sucede cuando vamos a exigirle a los vecinos que paguen sus impuestos, debemos tener bien en claro las cuentas del municipio. Y allí nuestro planteo por el giro de partido de los 21 millones de pesos fuera de término. Los giros de partida deben pasar por el Concejo Deliberante. Yo no estoy hablando de malversación de fondos ni nada que se parezca, el accionar del procedimiento está mal”.

“Cuando yo pregunto lo de tránsito, el Secretario Coordinador responde: No me consta. Pero él estuvo allí, incluso hay vecinos que vieron al mismo Secretario Coordinador bajar del vehículo del intendente mal estacionado. Tenemos que ser responsables en el accionar del gobierno, para que cuando le exigimos a los vecinos, el vecino cumpla. Con respecto a las donaciones por ejemplo: El Concejo debe aceptar o rechazar una donación”.

“Hoy estoy muy preocupado por el tema de los 21 millones, estoy preocupado por el tema de la atención primaria de la salud, estoy preocupado por el tema del Arroyo Barrancas, estoy muy preocupado por la sala de atención primaria de Rincón del Sarandí que está a medias. La de Paraje Aquino, de Malvinas Norte. Se está des cuidando mucho la salud, según yo veo. Le he preguntado al Secretario Coordinador cuántos chicos de bajo peso tenemos y cuánta leche ingresa por el Plan Materno Infantil. Estoy muy preocupado por los chicos que asisten al Proame a comer. Le dije al Secretario de deportes que hay que darle mayor apoyo al Infanto Juvenil porque veo que está muy desperdiciado. Estoy muy preocupado por el empleado municipal categoría 8. Cuánto cobra un jornalero, en campaña se ha prometido una recomposición salarial”.