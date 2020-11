El proyecto de ordenanza para sanciones ante la falta de cumplimiento de normas y medidas preventivas en el marco de pandemia se encuentra en la Comisión de Hacienda y la de Legislación y Gobierno siendo evaluada y se espera que el miércoles pueda llegar al seno del recinto del HCD para su debate, hasta ahora nada hace suponer que dicho proyecto sea tratado y menos sancionado.

En comunicación telefónica, el Dr. Mario Aloy Sequeira, concejal y miembro de la Comisión de Legislación y Gobierno, afirmó que “tomamos conocimiento de que era una herramienta que el ejecutivo necesita para actuar ante la falta de normas, nuestro bloque mejoró y mostró propuestas de una legislatura al respecto, cada uno aportó su grano de arena. Al proyecto quisimos aprobarlo sobre tabla, lo antes posible, pero hubo concejales a favor y otros que no. En el Concejo la mayoría demoró la cuestión, la urgencia que teníamos el bloque oficialista no lo tuvo el bloque opositor, muchos concejales no aceptaron la aprobación” y finalizaba con el contacto, a través de La Mañana de Noticias.