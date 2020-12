El miércoles pasado, se llevó adelante la ante última sesión ordinaria del periodo 2020 en el recinto del Concejo Deliberante.

El concejal Juan Ángel Lotero, comentó sobre algunos puntos que fueron tratados y los informes solicitados al Departamento Ejecutivo Municipal (D.E.M) sobre el proyecto de extensión de costanera que no tuvieron una respuesta esperada.

“Los informes y explicaciones que mandaron no me conforman. Variaban montos, pero no los procedimientos. La ley de obras públicas dice que, a partir de los 2 millones deben hacer concurso de precios y no lo hicieron, siguen manejando a la municipalidad como un kiosquito. A partir de los 8 millones de pesos deben hacer licitación privada o pública para la compra de materiales, Esta obra supera los 10 millones de pesos, por lo que había que hacer licitación pública para abaratar los precios en la compra de materiales. Ese procedimiento es de la ley provincial de contabilidad, y acá en Esquina, estamos facultados para hacer la ley de contrataciones, aunque hoy es inaplicable por el tiempo, pero la ley provincial no se aplicó. Tampoco mandaron la factura de los materiales acumulados. Para sacar un presupuesto hay que ver la obra en general, no por partes” manifestó Lotero a inicios del contacto, sosteniendo que para tener transparencia deben seguirse los pasos correspondientes que marca la ley.

Asimismo, comentó que “Todas las obras deben mostrar su valor y su costo en carteles. Si corresponde, voy a ir a la justicia, pero antes necesito la documentación para ello. Tengo tiempo hasta el miércoles que viene para obtener esa documentación, en ocasiones anteriores me respondieron que mi petición era apresurada y que por eso no podían brindármela. Estamos hablando en el hipotético caso de que no tenga respuestas, la denuncia en Lajusticia contra el DEM seria por incumplimiento en sus funciones como funcionario público y la justicia dirá si hubo o no adveración. Quiero que las instituciones funcionen, no quiero trabas” y aclaró “yo no marque a la obra como costosa, solo marque los procedimientos irregulares que están teniendo con la misma”.-