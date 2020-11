Después de una comunicación telefónica con el concejal Juan Lotero durante la semana se generaron algunas dudas y cuestiones que se decidió aclarar en la programación de este viernes en La Mañana de Noticias. En el estudio de Radio MAS, el edil aclaró algunos puntos y explicó sobre los proyectos que siguen en las comisiones y no son tratados en las sesiones ordinarias. Así también, comentó algunos datos que se viven desde el área legislativa local.

“Quiero aclarar que los concejales trabajan, y mucho, se degradan las instituciones cuando se dice que no se trabaja, para llevar adelante un proyecto hay que lograr comisiones, consenso, hay que mirar las normas y un panorama general, las leyes, para que toda norma tenga calidad institucional y no sea inconstitucionales. El Concejo viene haciendo un buen trabajo, tanto por la oposición como por el oficialismo” expresó Juan Lotero a inicios del dialogo y mencionó varios proyectos que fueron de su autoría, como el traslado de pacientes oncológicos, la asistencia a guías de pesca, a los pescadores de subsistencia y el cierre de la localidad a inicios de la pandemia.

A su vez, el concejal aclaró los motivos por los cuales muchos proyectos siguen en las comisiones en espera de dictámenes y el tratamiento en las sesiones para su posterior aprobación.

“Hay un proyecto que está en comisión que se frenó, con el que se quiere crear una Dirección de Trabajo y Sumario, una Oficina de Empleo y una Dirección de Viviendas. También se quería cambiar el nombre de la Secretaría de Hacienda y Tesorería, y crear algunos puestos más, en situación de emergencia, donde no hay dinero y cada dirección requiere de dinero y cambios en la Carta Orgánica Municipal, esto era una erogación muy grande en plena pandemia. El gobierno municipal iba a ser muy criticado por la creación de varios puestos y áreas que por el beneficio que eso generaría. Este proyecto vuelve a presentarse por medio de la concejal Laura Lemos y, posterior a eso, como proyecto consensuado que pretende el vice intendente, se presenta con una comisión revisora de la comisión de trabajo para que no se politice. Así también con el proyecto de Presupuesto. Más adelante, superada esta emergencia sanitaria, posiblemente se puedan aprobar. Hoy, por como están las cosas, pueden estar hasta un año dentro de las comisiones, también se trata de oportunidades para cada cuestión. No hay que generalizar a todos los proyectos. Se hizo pedido por una norma alternativa que habilite al intendente a sancionar ante el incumplimiento de normas y medidas”.

Asimismo, manifestó “yo estoy trabajando para la comunidad, no en pos de algún cargo ni mi bolsillo. Nosotros, para llegar a este gobierno, pusimos mucho dinero con el vice intendente para hacer una opción conjunta de poder y hacerle observaciones al gobernante. Llegamos juntos y nos fueron sacando todo a todo el personal liberal que trabajó para el intendente. Al momento para poner a nuestro candidato por esperar al intendente, nos cambiaron a la persona. Yo no traicioné a nadie”.

Por otro lado, comentó acerca de algunas compras que hizo el municipio con el valor de $1,400.000.

“Este año se compraron caños para la iluminación de Esquina, siendo que la emergencia era otra. La ley de contabilidad de la provincia afirma que eso no puede comprarse así. El gasto que hubo para la obra de costanera fue casi de 10 millones de pesos, y dijeron que era una obra barata. Cuando se tiene el presupuesto para una obra se deben comprar los materiales juntos y no de a poco”.

Siguiendo la línea de contratos y trabajadores del municipio, Lotero aclaró sobre la situación de los jornaleros y quincenales, diciendo que “cuando llegamos a la municipalidad, no iban a nombrar a nadie hasta que se sepa cuál era el lugar libre, por lo que todos entraron como quincenales, de a poco cuando se fue normalizando la situación se les dijo que irían pasando como contratados y permanentes. Cuando pedí la lista de quincenales no quisieron pasármela, hay gente que está registrada y cobra sin trabajar. Es bueno saber quien trabaja y quién no. Hay una persona de los medios que cobra y no está trabajando, la intención es corroborar. A mi trabajo como concejal trato de hacerlo bien”.

En cuanto al gobierno municipal actual, dijo “el gobernante llegó gracias a los votos que le sumamos los liberales, sino no llegaba. Nadie es dueño de los votos, pero yo me debo a mi partido.”

Finalizando con el dialogo, el concejal afirmó que “donamos el 27% en su oportunidad para los empleados y la actualización salarial. Hemos donado e nuestro sueldo para varias personas. Hemos donado a varias instituciones y para ayuda social. Todos los meses hay descuento para todos los concejales y va destinado a algún lugar. Siempre tratamos de mejorar la calidad de vida del esquinense”.