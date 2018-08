El concejal Gutiérrez habla del rechazo que hizo el concejo del Balance 2016. En contacto con TN Esquina. Dijo: “Como Concejo tenemos el deber de ser contralor del Ejecutivo Municipal, nuestra función es controlar el ejecutivo en este caso del 2017. Dos fundamentos: nosotros notamos que en el periodo del 10 de Octubre del 2017 y el 10 de diciembre del mismo año aumentó considerablemente lo que fueron las erogaciones del Ejecutivo. Analizando un poco los ingresos aproximadamente entre Coparticipación Federal, Coparticipación Provincial y Recursos genuinos y un subsidio que había ingresado se recaudó aproximadamente 40 millones de pesos”.

En cuanto a las erogaciones del municipio ascendían a 41 millones de pesos, lo que al 10 de diciembre hubo un saldo bancario de menos 900 mil pesos. Analizando un poco los días hábiles se llegó a gastar un millón de pesos por día hábil. Nosotros consideramos que hubo una intencionalidad de desfinanciar a la gestión entrante. De otro modo no se explicaría gastar un millón de pesos por día”.

“El Presupuesto 2017 aprobado por el Concejo en el 2016 fue de 168 millones de pesos. Si nosotros multiplicamos ese millón de pesos por los 248 días hábiles que tuvo el 2017 siguiendo el ritmo que se gastó en esos tres meses ascendería a 248 millones de pesos. Claramente hubo una intención de dejar sin liquidez para que el municipio no pueda cumplir con las obligaciones”.

“Ese fue el segundo motivo al momento de analizar las cuentas del activo del estado patrimonial del balance corroboramos que se había creado una cuenta que se llama Fondo para reclamar diferencias encontradas que ascendía a 129 mil pesos. Al preguntar por qué se había creado nos respondieron que al momento de realizar el cierre del balance Tesorería dijo que había dinero que no se había ingresado al circuito administrativo para dar ingreso a ese dinero por eso tuvieron que enmendar ese balance creando una nueva cuenta. Lo más grave es que no es un error de técnica contable sino que es dinero que no se sabe dónde está”.