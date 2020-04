El proyecto de concejales del oficialismo que pretende el descuento de un 30% de los sueldo de los cargos electivos, Intendente, Vice-Intendente, Concejales y Juez de Faltas, y renunciar al aumento salarial del periodo 2020, fue presentado en el H.C.D pese a comentarios de algunos sectores que afirmaban lo contrario.

En comunicación con La Mañana de Noticias, el concejal Ángel Ramírez, esclareció algunos puntos sobre esta cuestión.

“A pesar de querer presentar nuestro proyecto el día lunes de esta semana no lo pudimos hacer, porque no tenemos quien nos reciban en masa de entrada del HCD, parecieran que todos estaban de cuarentena obligatoria sin salir de sus domicilios, pero sorpresa que el proyecto de la oposición si ingresos antes que el nuestro” expreso Ramírez

“Es por eso que en el Orden del Día para la Sesión Extraordinaria convocado para este jueves 2 de Abril a las 11:00hs, no se encuentra nuestro proyecto, y al ser sesión extraordinaria no se puede incluir, es lamentable que en esta situación que estamos viviendo veamos estas chicanas política”

“Pero estamos viendo que al presentarse los dos proyectos, y los dos tratan de lo mismo, de una donación. La diferencia es que en el nuestro se dona en serio y en el de ellos no se dona nada. Ellos propondrán mañana lo que armaron para su proyecto y nosotros también en base a los porcentajes que venimos manejando” y continuó “En su proyecto no hay aportes de salarios actuales de concejales, solo proponen el aporte de 1,4%.

Independientemente de si lo incluyen o no en el orden del día, nuestro proyecto ingresó y será tratado. La propuesta seguirá siendo la misma, proponemos un gesto en serio y no donar lo que no tenemos”.