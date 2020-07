Durante la sesión ordinaria del día de ayer no hubo quórum por parte del cuerpo legislativo y la eventualidad puso en cuestionamiento algunos puntos del reglamento interno, como la asistencia y demora de los concejales en el recinto.

Algunos sostienen que un concejal no puede ingresar al recinto minutos tarde después de haber comenzado la sesión, mientras que otros sostienen lo contrario.

El concejal Ángel Ramírez, en comunicación con La Mañana de Noticias, comentó que “la sesión de anoche fue nula. No puede considerarse como válida porque cayó antes de las 20:00. Llama la atención como el bloque opositor en algunas cosas quiere respetar mucho el reglamento y en otras las violan constantemente. Más allá de todo creo que la cuestión importante acá es la de los informes” marcó y contó sobre la reunión que se dio entre concejales con miembros del gabinete un día antes de la sesión para analizar sobre los pedidos de informes.

A su vez, Ramírez dijo que no necesariamente los informes deben ser presentados por escrito, sino que se habilita al ejecutivo presenciar la sesión para dar respuesta a las preguntas.

“Si pedís un informe y no quedas satisfecho con lo que contestaron solicita nuevamente un pedido o dile en la cara al funcionario que no te respondió sobre lo que preguntaste. No tiene sentido que no permitan a los funcionarios presenciar la sesión para responder a los informes” sentenció y afirmó que se contaba con la documentación requerida aunque no se permitió el ingreso a quienes se le solicitó la misma.

“Creo que la intención está en generar a la comunidad sospechas y la idea de que el ejecutivo no presenta los informes de su gestión y la honorabilidad de algunos funcionarios públicos. Ellos decidieron no escuchar y es una lástima, hay formas y formas de hacer oposición. Podes cuestionar a la gestión pero no limitarse en eso. Podrían hacer una oposición más constructiva, más aun en este contexto”.

Ramírez aseguró que la Secretaria de Hacienda, como también otras áreas, está habilitada para que los concejales puedan acceder a la información y las rendiciones que requieran.

“Creo en la desesperación realizan este tipo de actos. Quieren subirse en una supuesta lucha contra el gobierno municipal y creen que de esa manera la gente va a acompañarlos con el voto” finalizaba el concejal.