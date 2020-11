En la noche del miércoles pasado se llevó a cabo la Sesión Ordinaria semanal en el Concejo Deliberante y se trataron varios proyectos.

El proyecto de ordenanza que faculta al intendente municipal a sancionar y aplicar multas ante el incumplimiento de las medidas de prevención que dispuso por el marco de pandemia no estuvo y ni se habló. Sin embargo, este proyecto nunca salió de comisión y todavía sigue esperando para ser aprobado en sesión, ya que varios concejales no están a favor de esto, considerándolo inconstitucional e innecesario en algunos casos, ya que dicha competencia ya se le fue otorgada al comité de crisis local.

En comunicación con Ángel Ramírez, concejal del bloque oficialista, hablamos sobre esto, detallando desde su postura sobre lo ocurrido en la sesión en el recinto, a la cual asistió de manera virtual tras encontrarse en aislamiento preventivo.

“Tuvimos la presentación acordada entre el ejecutivo y el vice intendente de un proyecto armado para las sanciones y faltas ante las normativas por Covid. Ese proyecto ingresó hace 2 o 3 sesiones atrás, quisimos aprobarlo sobre tabla en su momento, pero se planteó que se lo modifique. Para que no haya retrasos propuse un cuarto intermedio para trabajarlo en conjunto entre todos los bloques y hacer un borrador acordado, en base a eso, y después de haber tenido una reunión con el juez de faltas y la directora de asuntos jurídicos de la municipalidad lo que hicimos fue modificar acorde a lo charlado, en base al código de faltas municipal, incorporando un artículo transitorio que preveía todas las sanciones. Cuando volvimos del cuarto intermedio para dar inicio a la sesión, la oposición no dio quorum. Principalmente la concejal Neironi y el concejal Mancini fueron los que se opusieron, sosteniendo que la sanción sea aplicada directamente por el comité de crisis, pero eso no es posible, tiene que haber una ordenanza para que se establezca la sanción” expresó a inicios del dialogo, y explicó que el Concejo debe dictar una pauta general que faculte al juez de Faltas para que tenga los parámetros para aplicar sanciones con una normativa previa, en caso contrario no tendría validez.

Asimismo, Ramírez comentó “me parece lamentable que estén usando a la pandemia como una herramienta de posicionamiento político y no se haya podido acordar, teniendo en cuenta la idea inicial. Me parece que la concejal Neironi y el concejal Mancini quieren mezquinamente hacer un costo político, no sólo con este tema, hay varios temas más que no podemos sacar, como la audiencia para hablar sobre la basura o la apertura de Oficina de Empleo. Están demostrando que no quieren que se haga una acción de beneficio para la comunidad”.

Lo que debía salir en la sesión de ayer fue el dictamen de la comisión de Legislación y Gobierno, en la que se envió el proyecto, y en base a ello, poder aprobarse en la próxima sesión ordinaria.

“El lunes es feriado, pero los de la Comisión de Legislación y Gobierno deberían olvidarse de eso y sentarse a trabajar igual para que el lunes salga el dictamen. Algunos concejales mienten. Constitucionalmente, el comité de crisis no existe, solo asiste al ejecutivo, tampoco tiene la facultad para que aplique la sanción” manifestó Ramírez, asegurando que se requiere de la norma que establezca la competencia a las autoridades.