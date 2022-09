En diálogo con la Concejal Agustina Lauritto autora del Proyecto de ordenanza para la legislación de remises.

«Cualquier concejal aunque no sea miembro de la comisión puede participar, de la participación salen todos los proyectos. Con respecto a la VTV nosotros no podemos ir por debajo de la Ley Nacional, tienen que hacerla en la Ciudad de Goya porque no se puede hacer sólo en Esquina de manera Municipal, es algo que deben tener todos los autos para circular por la ruta, y además de eso la habilitación en cuanto a lo que es agencia de remises»

«La idea es juntarnos el Martes de vuelta y que salga o que sigamos trabajando, se les invitó a lo que es el Ejecutivo que para mi es una pieza fundamental y que otra vez no estuvo presente y es el que ejecuta»

«El secretario de coordinación hizo la presencia, mandó el informe por correo electrónico, lo que planteo yo es que no tiene sentido que él venga cada seis meses más o menos a leernos porque la idea es que se presente el informe mensual. Yo creo que él sabe lo que dice la carta orgánica»

«Yo prefiero que sea algo trabajado y concreto, no algo apurado, el concejo viene trabajando bien y logrando consenso. Me pone contenta cuando el ejecutivo se acuerda de nosotros y aprueba nuestros proyectos, ahora hay uno de recolección de aceites y establecer puntos verdes cuidando el medioambiente que no está pasando factura, a veces cuesta el cambio pero el cambio climático lo podemos ver».

«Para cerrar con tema a parte, con respecto a la ley de paridad de género me gustaría también que sea para el ejecutivo. Yo creo que el mérito otorga las capacidades y muchas veces lo que consideran mérito son unos pocos».