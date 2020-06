RESOLUCIÓN Nº: 137/2020 VISTO: La Carta Documento recibida en fecha 12/06/2020, la Resolución Nº 035/2020 del HCD, el Dictamen de la Dirección de Asuntos Legales, de fecha 19/06/2020; lo dispuesto por la Constitución Nacional (artículo 41), la Constitución de la provincia de Corrientes (artículo 57), la Ley de Política Ambiental Nacional Nº 25.675 (artículos 2º, incisos c, i, 3º, 11º, 12º, 13º y sus concordantes), la Ley Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental Nº 5067, su modificatoria la Ley Nº 5517 y el Decreto Reglamentario Provincial Nº 2.858/12, la Carta Orgánica Municipal (artículos 60, 62, 66, 88, 90 y 125) y el Código de Edificación de la ciudad de Esquina Ctes. (Artículos 4, inciso g, 11, 12, 13, 21 y 193); Y,

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 12 de Junio de 2020, la Municipalidad de Esquina Ctes., recibió una carta documento remitida por vecinos y/o propietarios de la zona norte de la planta urbana de este Municipio-calles Berón de Astrada y Ferreyra-, mediante la cual solicitaron la exhibición y puesta a disposición de los mismos, de la autorización del Municipio de Esquina para el tendido de la nueva “LMT 33KV ZENI”, estudio de impacto ambiental por el ICCA (Instituto Correntino del Agua y del Ambiente), y copia del expediente correspondiente al tendido, características, dictámenes de profesionales idóneos, responsable técnico, contrataciones y ejecución de la obra en cuestión; como así también, que en fecha 16 de Junio de 2.020, el DEM recepciona la Resolución Nº 035/2020 del HCD, en donde se solicita a este Ejecutivo Municipal, la suspensión con urgente y preferencial pronto despacho, de la Obra llamada Construcción LMT (Línea de Media Tensión) 33 kV a la Plata Industrial de Zeni y Cia. S.A., llevada a cabo por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, hasta tanto se acredite el correspondiente estudio de Impacto Ambiental, Audiencia Pública y demás requisitos indispensables para determinar la factibilidad de la Obra.

Que, la Dirección de Asuntos Legales, en su dictamen de fecha 19/06/2020, manifiesta que …”luego de recabar datos de distintas áreas del Municipio de Esquina Ctes., esta Dirección, ADVIERTE LA EXISTENCIA DE UNA IRREGULARIDAD RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA DE LA LMT 33 KV, DISTRIBUIDOR DE LA FIRMA ENRIQUE R. ZENI Y CIA., POR LA FALTA DE UN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, POR EL CUAL SE HAYA TRAMITADO Y DADO CURSO AL PERMISO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, CON LAS DOCUMENTALES PERTINENTES Y DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS NACIONALES, PROVINCIALES Y LOCALES VIGENTES, PARA CULMINAR CON UN ACTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO, O SEA UNA RESOLUCION DEL DEM, QUE AUTORICE O DENIEGUE LA SOLICITUD DE EJECUCION DE LA OBRA.”… Asimismo, considera que …”resulta imperiosa la necesidad de tramitar un expediente administrativo, que contenga la solicitud de la ejecución de la obra, memoria técnica descriptiva, traza de Planimetría de la Obra, Estudio de Impacto Ambiental realizado por el ICAA (Instituto Correntino del Agua y del Ambiente), dictámenes de profesionales idóneos (ingenieros y/u otros), responsable técnico, constructores o empresa constructora; también se debe dar la participación que corresponda, en el mecanismo interno del DEM, a la Asesoría Letrada, a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y a la Dirección de Medio Ambiente; y, se tiene que efectuar una Audiencia Pública, por tratarse de un tema de interés público que pueda afectar intereses colectivos o difusos y de medio ambiente, finalizándose con una Resolución del DEM que autorice o niegue la solicitud de ejecución de la obra.”… Y, en conclusión dictamina: …”1º) SUGERIR AL DEM, LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA OBRA LMT (LINEA DE MEDIA TENSION) 33 KV, DISTRIBUIDOR DE LA EMPRESA ENRIQUE R. ZENI Y CIA., EJECUTADA POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CORRIENTES, HASTA TANTO SE DÉ CUMPLIMIENTO A LOS RECAUDOS EXIGIDOS POR LA LEY DE POLITICA AMBIENTAL NACIONAL Nº 25.675 (ARTICULOS 11, 12 Y 13), LA CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES (ARTÍCULO 57), LA LEY PROVINCIAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Nº 5067 Y SU MODIFICATORIA LA LEY Nº 5517, LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL (ARTÍCULOS 66, 90, 125 Y SUS CONCORDANTES) Y AL CODIGO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD DE ESQUINA CTES (ARTÍCULOS 4, INCISO G, 11, 12, 13, 21 Y SUS CONCORDANTES). 2º) RECOMENDAR AL DEM, QUE EN CASOS SIMILARES AL DE MARRAS, SE DÉ ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS NACIONALES, PROVINCIALES Y LOCALES VIGENTES, EN RESGUARDO DE LA LEGITIMIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y PARA LA SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA LOCALIDAD.”…

Que, conforme al dictamen referido y a los informes dados por la Secretaría de Coordinación General (17/06/2020), la Dirección de Medio Ambiente (17/06/2020) y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos (18/06/2020) a la Dirección de Asuntos Legales, EN LA MUNICIPALIDAD DE ESQUINA CTES. NO EXISTE UN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SOBRE LA OBRA LMT 33 KV, DISTRIBUIDOR DE LA EMPRESA ENRIQUE R. ZENI Y CIA., EJECUTADA POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CORRIENTES (DEPEC), Y TAMPOCO NINGUNA DE LAS AREAS ANTES MENCIONADAS, FUERON NOTIFICADAS DE LA SOLICITUD DE EJECUCION DE LA OBRA EN CUESTIÓN. A su vez, la DEPEC (DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORRIENTES), informó en fecha 18/06/2020 a la Dirección de Asuntos Legales del DEM, que…”LA DOCUMENTACION SOLICITADA, AUTORIZACION OTORGADA POR EL DEM PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA LMT 33 KV, DISTRIBUIDOR DE LA FIRMA ZENI, NO SE ENCUENTRA EN ESTA UNIDAD OPERATIVA. ASI COMO CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO DE LA MISMA ÍNDOLE, AL EFECTO YA ENVÍO SU SOLICITUD A CENTRAL CORRIENTES (DEPARTAMENTO DE LEGALES), PARA QUE ELLOS ACTUEN EN CONSECUENCIA PARA SU RESPUESTA. SOLO SE POSEE EN LA UNIDAD OPERATIVA UNA COPIA DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA Y PLANOS CORRESPONDIENTES A DICHA OBRA, COSA HABITUAL PARA LA REALIZACIÓN DE CUALQUIERA DE ELLAS.”…

Que, si bien es cierto que la obra “LMT 33 KV DISTRIBUIDOR DE LA FIRMA ZENI”, se está llevando a cabo, siendo ello de público conocimiento, como así también, que una nota de solicitud de ejecución de la misma, fue firmada por el suscripto, lo que se expuso por medios de comunicación de la localidad y en una sesión extraordinaria del HCD, del día Lunes 15 de Junio de 2020, y, teniendo presente que una de las máximas del derecho dice: “NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA TORPEZA”, también, no es menos cierto, que la DEPEC, una empresa de relevancia, magnitud y trascendencia en la provincia y en La Nación, sabe o por lo menos debería saber, que todo tramite de autorización de ejecución de una obra, debe constar en un expediente administrativo y ser expedida por el ente Municipal mediante el acto administrativo correspondiente-una resolución-.

Que, lo expuesto anteriormente no significa que el DEM persiga suprimir, liberar y/o distribuir “responsabilidades” o “culpas”, por el contrario, se describe el estado-situación de las cosas, que en la actualidad lo obligan a resolver el caso, tratando de armonizar y/o conjugar los intereses particulares con los colectivos, en función del artículo 193 del Código de Edificación de la ciudad de Esquina Ctes., que lo faculta a disponer las medidas necesarias para la salvaguarda de personas, bienes muebles e inmuebles.

Que, las irregularidades y/o faltas y/o errores que tuvieron lugar en la ejecución de la obra que nos convoca, ante la inexistencia del expediente administrativo pertinente y del incumplimiento de los recaudos mínimos legales establecidos, son las siguientes: 1º) Falta de ingreso por Mesa de Entradas de la Municipalidad de Esquina Ctes., del Pedido de autorización de ejecución de la obra, acompañándose planos eléctricos, memoria técnica descriptiva, traza de Planimetría de la Obra, Estudio de Impacto Ambiental por el ICAA (Instituto Correntino del Agua y del Ambiente) e Informes y/o Dictámenes del Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la provincia de Corrientes, 2º) Vistas de las actuaciones a la Asesoría Letrada, a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y a la Dirección de Medio Ambiente, 3º) La realización de una Audiencia Pública en los términos de los artículos 66, 125 y concordantes de la Carta Orgánica Municipal, y 4º) Resolución dictada por el DEM, a través de la cual se apruebe o se deniegue la autorización de ejecución de la obra.

Que, la inobservancia de tales requisitos, amerita que este Ejecutivo Municipal, en ejercicio del PODER DE POLICIA URBANISTICO, adopte las medidas necesarias para subsanar dichos errores y/u omisiones que se suscitaron, y de conformidad a las normativas nacionales, provinciales y locales vigentes.

Que, al respecto cabe recordar que el Código de Edificación de esta localidad, determina que uno de los trabajos que requieren permiso, es la construcción de instalaciones especiales, sean mecánicas, eléctricas, técnicas o inflamables, acompañándose planos eléctricos; y, las documentales que se presenten deberán estar refrendadas por el propietario, constructor o empresa constructora que intervenga en la solicitud del permiso, no pudiendo llevar otras firmas o nombres. Es más, la documentación correspondiente que se ejecute por cuenta de los gobiernos nacionales, provinciales y/o reparticiones descentralizadas o autárquicas, deben ser presentadas en la misma forma que se establece para obras particulares; y, ninguna obra se puede iniciar antes de haber sido retirada la documentación aprobada, salvo que se hubiere otorgado un permiso provisorio (ARTÍCULOS 4º INCISO G, 11, 12, INCISO LL, 13 Y 21 DEL CITADO CUERPO LEGAL).

A su turno, la Carta Orgánica Municipal dispone que el Municipio de Esquina, es competente en la preservación, conservación del suelo, el agua, el aire y sus componentes, así como de la flora y la fauna, contribuyendo a mantener el equilibrio del ecosistema, orientar, fomentar y promover la conservación y defensa del Medio Ambiente, haciendo cumplir las normas de prohibición general de barreras u obstáculos visuales (artículos 60 y 62). Así,…”El Municipio determinará y controlará que todos los proyectos de obras y/o actividades públicas y privadas que por su magnitud, modifiquen directa o indirectamente el Territorio Departamental deban contener un estudio o evaluación de impacto ambiental. Con obligación de convocatoria a Audiencia Pública”… (Artículo 66 de la COM). También, la Municipalidad debe velar por la conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad y de los bienes que lo integran; aquí es preciso señalar, que se declaró bienes de interés cultural y arquitectónico a la Costanera del Río Corrientes en su extensión desde el kilómetro 677 de la ruta 12 acceso sur hasta la chacra Nº 1 bis acceso norte (artículos 89 y 90 de la COM).

Que, también la Carta Orgánica Municipal, establece el Sistema de Audiencias Públicas para el Municipio de Esquina, en el ámbito del HCD y del DEM, para los temas de interés público que puedan afectar intereses colectivos o difusos culturales, patrimoniales (tanto económicos como culturales) de medio ambiente y todos aquellos proyectos que afecten el desarrollo sostenible de la comunidad, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos y aquellos proyectos referidos a obras públicas, planificación urbana y todo otro tema que por su impacto social el HCD y/o el DEM, así lo determine, siendo el carácter de la participación en la audiencia pública, libre y democrática (artículo125).

Que, otro requisito indispensable y que por supuesto debería constar en un expediente administrativo, es el estudio de impacto ambiental por el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, tal como lo determinan la Ley de Política Ambiental Nacional, Nº 25.675, en los siguientes artículos, Nº 2:…”La política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objetivos: …c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión; i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma..; …”Artículo 3º:La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden público, operativasy se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta; Evaluación de impacto ambiental, Artículo 11: Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución; Artículo 12: Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados; Artículo 13: Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.”…; la Constitución de la provincia de Corrientes, que en su artículo 57 expresa: …”La determinación previa del proceso de evaluación del impacto ambiental es obligatoria para todo emprendimiento público o privado susceptible de causar efectos relevantes en el ambiente”…, y, la Ley Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental Nº 5067, y su modificatoria la Ley Nº 5517, cuyos Artículos 2º y 5º, establecen respectivamente:…”Los proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad contenida en el Anexo de la presente Ley, deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental en la forma prevista en la misma y cuyas disposiciones son de orden público. Toda actividad no incluida en el Anexo, salvo las que produzcan radiaciones nucleares o signifiquen manipulación, transporte o depósitos de tales sustancias, las que quedan prohibidas en el territorio provincial, y que fundadamente permita suponer que pueda afectar el medio ambiente, deberá someterse a la Evaluación de Impacto Ambiental a solicitud de la Autoridad de Aplicación. (Artículo modificado por Ley Nº 5517),… “Se entiende por Evaluación de Impacto Ambiental el conjunto de estudios y sistemas técnicos que permitan estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto y/o la utilización de determinada tecnología cause sobre el medio ambiente y la calidad de vida.”…; y, el Decreto Reglamentario Provincial Nº 2.858/12, que dan el marco regulatorio de la evaluación de impacto ambiental en la provincia.

Que, ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL de todo habitante de la Nación Argentina, gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo, y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo (artículo 41 de la Constitución Nacional).

Que, como lo tenemos dicho ut supra, deviene necesario que el DEM en ejercicio del poder de policía urbanístico, extreme en el caso de sub examen, el cumplimiento de los recaudos exigidos por la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia de Corrientes, la Ley de Política Ambiental Nacional Nº 25.675, la Ley Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental Nº 5067, su modificatoria la Ley Nº 5517, y el Decreto Reglamentario Provincial Nº 2.858/12, la Carta Orgánica Municipal y el Código de Edificación de la ciudad de Esquina Ctes..

Que, para mayor ilustración la jurisprudencia nos dice: …”El poder de policía urbanístico es un poder municipal, y en ejercicio de ese poder, la Constitución limita la libertad individual para mantener el orden público o para preservar la seguridad de las personas y de los bienes, así como también la integridad física y moral de todo sus habitantes”…(C 7º C Com de Córdoba, 16-10-96 in re Nigro, Juan y Otro C/Municipalidad de Rio Ceballos, Revista de Derecho Público, 2004, Rubinzal Culzoni Editores).

Y, para más abundamiento en el tema, la doctrina sostiene que: …”La actividad administrativa de policía es una función de la Administración Pública que tiene por objeto la protección de aquellos bienes jurídicos trascendentes para el ordenamiento jurídico, por su incidencia en el bienestar de la comunidad, la seguridad, la moralidad, la salud y la economía en tanto afecta la paz-seguridad-social. De allí que la autorización como medio a través del cual se desarrolla la actividad administrativa de la policía edilicia, se manifieste como un acto administrativo de intervención en la esfera de libertad de los particulares (técnica de limitación de derechos privados por causa de interés público), que tiene como propósito adecuar el derecho de los particulares inherente al derecho de dominio a las normas existentes de ordenación de la ciudad, de manera que no se desvíe la finalidad de la licencia, que es concretar el mejoramiento urbano, plasmado en la planificación urbana.”…(Curso de Derecho Urbanístico, Adriana Taller- Analía Antik, Editorial Rubinzal Culzoni, Año 2.011).

POR ELLO;;;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: ORDENAR LA SUSPENSION INMEDIATA DE LA OBRA LMT (LINEA DE MEDIA TENSION) 33 KV, DISTRIBUIDOR DE LA EMPRESA ENRIQUE R. ZENI Y CIA., EJECUTADA POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CORRIENTES (DEPEC) HASTA TANTO SE DÉ CUMPLIMIENTO A LOS RECAUDOS EXIGIDOS POR LA LEY DE POLITICA AMBIENTAL NACIONAL Nº 25.675 (ARTICULOS 11, 12 Y 13), LA CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES (ARTÍCULO 57), LA LEY PROVINCIAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Nº 5067 Y SU MODIFICATORIA LA LEY Nº 5517 (ARTÍCULOS 2º, 5º Y SUS CONCORDANTES), LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL (ARTÍCULOS 66, 90, 125 Y SUS CONCORDANTES) Y AL CODIGO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD DE ESQUINA CTES (ARTÍCULOS 4, INCISO G, 11, 12, 13, 21 Y SUS CONCORDANTES).

ARTÍCULO 2º: HACER SABER A LA DEPEC (DIRECIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CORRIENTES) UNIDAD OPERATIVA ESQUINA CTES., QUE DEBERÁ PRESENTAR POR MESA DE ENTRADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUINA CTES., UN PEDIDO DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE LA OBRA, ACOMPAÑANDO PLANOS ELECTRICOS Y/O MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA, TRAZA DE PLANIMETRÍA DE LA OBRA, INFORMES Y/O DICTAMENES DEL CONSEJO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y AGRIMENSURA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, RESPONSABLE TÉCNICO, CONSTRUCTORES O EMPRESA CONSTRUCTORA, RESPECTO DE LA FACTIBILIDAD DE LA OBRA, Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REALIZADO POR EL ICAA (INSTITUTO CORRENTINO DEL AGUA Y DEL AMBIENTE).

ARTÍCULO 3º: CUMPLIMENTADOS LOS RECAUDOS DEL ARTÍCULO ANTEPUESTO, DAR LA INTERVENCION QUE CORRESPONDA EN EL MECANISMO INTERNO DEL DEM, A LA ASESORÍA LETRADA Y/O DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES, LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE.

ARTÍCULO 4º: DISPONER LA REALIZACION DE UNA AUDIENCIA PÚBLICA, POR TRATARSE DE UNA OBRA QUE ATAÑE AL INTERÉS PÚBLICO Y QUE PUEDA AFECTAR INTERESES COLECTIVOS O DIFUSOS Y DE MEDIO AMBIENTE, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 Y 125 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL, LA QUE SE LLEVARÁ A CABO, LUEGO DE CUMPLIMENTARSE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 2º DE LA PRESENTE, Y PARA LA CUAL SE DETERMINARÁ EN SU OPORTUNIDAD, LUGAR, DÍA Y HORARIO CORRESPONDIENTES.

ARTÍCULO 5º: GIRAR COPIA DE LA PRESENTE A LA DEPEC (DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CORRIENTES) UNIDAD OPERATIVA ESQUINA CTES., A LA SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL, A LA ASESORIA LETRADA, A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y AL HCD, PARA SU CONOCIMIENTO Y DEMÁS EFECTOS.

ARTÍCULO 6º: COMUNICAR, PUBLICAR, DAR AL R.M. Y ARCHIVAR.

ESQUINA CTES., DE JUNIO DE 2020.