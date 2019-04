Con el apoyo del Departamento Ejecutivo quedó conformada la nueva Comisión de Pesca en Esquina, la misma será presidida por Lucas Frutos

En el marco del Proyecto de Ordenanza que ordena la creación de la Comisión Esquinense de Pesca –COESPE– cuya función es la de organizar promover y promocionar la Fiesta Nacional del Pacú y los torneos que estén asignados a Esquina dentro del calendario de Pesca de la Provincia de Corrientes.

Se establece que la Comisión Municipal –COESPE- será integrada por cuatro (4) partes, Pescadores o Barras Pesqueras; Club Náutico y Pesca Brown; Cámaras de Turismo y de Comercio y Municipio de Esquina.

El Municipio brindó un espacio en el día de ayer para conformación de la nueva comisión.

Presidente Honorario: Intendente Municipal Hugo Benítez

Presidente Lucas Frutos

Vicepresidente Santiago Schweizer

Secretario de Actas Dahiana Salinas

Prosecretario Enzo Arriola

Tesorero Matías Leguizamón

Protesorero María del Carmen Pereyra



Vocales

Edgar Badaracco

Viviana Delgado

Gastón Merlo

Griselda Retamozo

Alejandro Vera

Wilfredo Santa Cruz



Revisora de Cuentas

María Cielo Machuca

Gabriela Lavoratto



Delegada de Reinas

Rita Bejarano



Prensa

Eduardo Schweizer



Además dieron a conocer la fecha de la 34° Edición de la Fiesta Nacional del Pacú, que se realizará durante los días 27, 28 y 29 de febrero y 1 de marzo de 2020.



La Fiesta Nacional del Pacú es una emblemática festividad que se realiza anualmente en la ciudad de Esquina, provincia argentina de Corrientes.

El evento principal es una competencia de pesca deportiva embarcada sobre las aguas del río Paraná y del río Corrientes, que tiene como especie exclusiva al pacú, pez de alto valor deportivo.



El pacú en Esquina

Frente a la ciudad correntina de Esquina se abre un extenso delta conformado por la desembocadura del río Corrientes inferior en el río Paraná medio, justo antes que este último reciba también por su margen izquierda (la oriental) a otro importante río, el Guayquiraró. Esta conjunción de grandes cursos fluviales crea una multitud de biotopos acuáticos, (canales, brazos, lagunas, esteros, islas inundables, arroyos, ríos, etc.) ribeteados por lujuriosa vegetación selvática marginal. Estas condiciones son ideales para el pacú o piraí, un pez migratorio de alto valor deportivo y de excelente carne (la de mejor calidad de entre las especies del sistema del Plata), por lo cual es criado en establecimientos acuícolas.2 Las selvas marginales le proveen de buena parte de su alimento, ya que come los frutos de muchas especies arbóreas, para las cuales este pez es uno de sus diseminadores. También preda sobre moluscos, insectos, peces, etc.

Este pez atrae tanto por el combate que ofrece al ser prendido por el pescador como por los importantes portes que ofrecen los ejemplares de la zona, los que rondan los 5 kg3 pero que excepcionalmente rondan los 18 kg.

Esquina atrae turistas no solo para practicar pesca deportiva sino también por sus carnavales, su cultura y su balneario, con playas de arenas claras y aguas cálidas en la temporada estival.

El Concurso Nacional de Pesca del Pacú

La fiesta se realiza todos los años en la ciudad de Esquina, generalmente durante febrero o principios de marzo. Es organizada por la Comisión Esquinense de Pesca (COESPE), conformada por la unión de los esfuerzos de la municipalidad de Esquina, las barras pesqueras y agrupaciones de pescadores, el Club Náutico y Pesca “Brown”, la Cámara Empresarial de Turismo y la Cámara de Comercio de Esquina.

En este concurso participan pescadores de toda la Argentina así como también de otros países. El concurso de pesca embarcado congrega a cientos de lanchas con equipos compuestos por 3 o 4 pescadores, los que salen a las 8.30 h y regresan a las 18 h. La limpieza del evento es fiscalizada por 15 embarcaciones situadas en puntos estratégicos.

La medida autorizada para el pacú según la disposición 222 de Recursos Naturales de la provincia de Corrientes es a partir de los 35 cm. Cada captura que posean esta medida será fiscalizada por la Federación Correntina de Pesca, quien la pesará y medirá, para posteriormente ser retornada a las aguas sana y salva. Se realiza una cena de camaradería de los pescadores donde se entregan premios y se realizan sorteos.



Premios

Dentro del torneo “Piquiro Gutiérrez”, se otorgan premios al equipo que capturó la pieza mayor de pacú (trofeo “Henry Matto”) y los siguientes en tamaño y al mejor equipo por puntos acumulados (trofeo “Cacho Rebechi”) junto con los siguientes. También se premia al guía de pesca mejor clasificado por equipos (trofeo “Lobo Caferatta”). Reciben premios así mismo el pescador extranjero más lejano y su par nacional, la barra pesquera más numerosa, etc.. También hay sorteos entre todos los pescadores participantes y entre barras pesqueras conformadas con 10 o más equipos.5

Eventos paralelos

La fiesta es acompañada de manera paralela por otras actividades y acontecimientos populares, entre los que se encuentran el Festival-Pacú (un festival con espectáculos musicales, chamameceros y recitales y conciertos de artistas consagrados, en el anfiteatro municipal-predio Costanera), la elección de la Reina Nacional del Pacú,6 el “Torneo de Pesca de Costa con devolución” (a orillas del río Corriente), competencias de ciclismo (organizada por la Peña Ciclística Esquina y COESPE), torneos de truco y pádel, actividades acuáticas deportivas en las aguas del río Corriente.

Destaca en especial la “Expo-Pacú”, durante 3 días y organizada por la municipalidad. Se trata de una exposición comercial turística y productiva con especial énfasis en caza, pesca, náutica, camping y actividades outdoor, además de la promoción de artesanos locales y distintas actividades culturales (exposiciones de libros, fotos, cuadros y esculturas). El evento se despliega en el predio Costanera en la ribera esquinense