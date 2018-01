Comisario Quiróz: “Donde debemos actuar, la policía lo va a hacer, si tenemos que demorar a algunos por supuesto lo vamos a hacer”

El Comisario Carlos Quiróz de la Comisaría Primera de la localidad dialogó con TN Esquina y dijo: “Ya tuvimos reuniones con la Intercomparsa y con el Vice Intendente y ya está provisto e incluso el personal designado para cubrir ese evento. Por supuesto que implica no solo cubrir el circuito sino tambien las inmediaciones. Van a estar afectados entre cuatro y cinco móviles policiales para hacer la tarea de prevención. Tenemos solo dos accesos por lo que simplifica la tarea. El despues de los corsos es generalmente donde se originan los inconvenientes y ahí tenemos que actuar en consecuencia, ya que algunos son un poco reacios en abandonar el lugar donde se desarrolla el evento. La mayoría se comporta y de esa manera hasta que no se vaya el último joven nosotros no nos podemos ausentar del lugar”.

“Donde debemos actuar, la policía lo va a hacer, si tenemos que demorar a algunos por supuesto lo vamos a hacer y si no ha cometido ningún delito se le aplica contravenciones. Este fin de semana que pasó ya se empezó a hacer requisa porque se han incautado varios elementos punzantes y punzo cortantes por personal de tránsito y policial. Esto llevaban consigo algunos jóvenes que participaban del banderazo, lo que significa un peligro. Eso va a ser de estricto control por parte de las autoridades que vamos a estar en las inmediaciones donde se va a desarrollar este evento”.

“A veces vemos muy poca colaboración por parte de comerciantes que están dedicados a la vente de bebidas alcohólicas. Los señores comerciantes cierran sus puestas y se van a dormir tranquilamente y nosotros tenemos que lidiar con todas esas consecuencias. Estábamos hablando que se va a difundir por los distintos medios que toda bebida que sean expendidas sean en recipientes descartables. No es mucho lo que les pedimos, que no se venda a menores y que los que se venda se haga en envase descartable no en botellas de vidrios”.