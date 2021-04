El comisario José Raúl Rodríguez, de la comisaria primera de Esquina, comentó acerca de las medidas que se tomaron en el transcurso del fin de semana hacia los comercios que incumplieron las normas establecidas por las autoridades sanitarias.

“Hemos salido a hacer tareas de prevención en las calles junto a la comisaria segunda con vehículo y personal policial para tratar de que se restrinja la circulación. Hay mucha gente que no respeta el distanciamiento ni el uso de barbijos, por eso, por orden de superiores, salimos a verificar dicho cumplimiento”, comentó el comisario.

“ A raíz de denuncias que realizó el personal de la municipalidad por los eventos de locales bailables que abrieron hace poco, se tomaron los pasos correspondientes, dando lugar a la intervención del fiscal y colaborando con el mismo. Ya se han hecho las primeras diligencias y se han enviado los trámites para que prosiga el expediente. Esto se dio por excederse la cantidad de personas que estuvo presente en el lugar”, afirmó respecto a una de las denuncias que se emitieron durante estos días con la apertura de un boliche local.

“Gran parte de la gente obedece las directivas, pero muchos otros no acatan las medidas. Hay que aplicar el ordenamiento jurídico y contravenciones, tenemos herramientas legales. Somos flexibles para muchos pero no entienden, eso no sirve. Las detenciones son ordenadas por el fiscal y la policía hace el procedimiento. Nosotros podemos hacer demoras, aprehensiones y aplicar el código contravencional” agregó el comisario.

De acuerdo a las directivas de superiores, el comisario Rodríguez aseguró que deben realizar operativos de control de manera constante en la localidad y que el estado de fase en el que nos encontremos ya dependerá dl criterio de las autoridades sanitarias.

“Nuestra tarea es de prevención y como auxiliares. Actuamos en apoyo a a justicia de acuerdo a las tareas que encomienda el fiscal”.

“Yo entiendo que esta situación ya desgasta, pero en otros lugares se viene pasando mal en cuanto a salud y en Esquina se han perdido vidas por Covid, es algo para tomar consciencia. Cuando fui al boliche para hacer la constatación, vi mucha gente que al salir de ese lugar va a su casa, donde quizá tengan algún familiar mayor que es de riesgo y no eso no es para menos, hay que ser consciente” acotó.

Por otro lado, hace pocos días se denunció el robo de una moto en el Barrio Bello Horizonte y respecto a este caso, el comisario aseguró “ya se hizo la denuncia y se está actuando junto al fiscal. Así también sobre el robo de un celular en la guardia del Hospital San Roque”.