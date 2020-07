En horas de la tarde-noche del miércoles un vehículo eludió el control de acceso de la Tercera Sección.

Por tal motivo la persona habría sido interceptada en el ingreso a nuestra localidad, próximo a la estación de servicio, por la policía de la Provincia.

En comunicación con el comisario José Rodríguez, informó que esta persona, de sexo femenino, reside en la ciudad de Goya pero tiene familiares en Esquina y se encuentra “con problemas psicológicos”.

En el momento del hecho el personal de Transito no se encontraba operando en el lugar, por lo que se decidió informar a familiares de la mujer para que la retiraran, mientras que el auto fue secuestrado en la comisaria primera y se prosiguió con el inicio de actuaciones convencionales, según lo comentó de Rodríguez.

“La familia me transmitió sus problemas particulares. Luego de labrar el acta pedimos que retiren el vehículo, lo cual harán en el día de hoy. Frente a estas situaciones ponemos en resguardo la vida de la persona” agregó.

Por otro lado, los operativos de control que la policía lleva adelante continúan en toda la ciudad. Los días viernes y sábado, “con bastante movimiento”, se hicieron controles junto al personal judicial de turno en distintos comercios y locales.

“Insisto en recomendar a la gente el uso de barbijos. Porque estamos en una etapa complicada y debemos estar preparados. As autoridades exigen que seamos estrictos en los controles, y lo hacemos en los accesos y colaboramos en la ciudad. Hay mucha gente trabajando en todo esto pero hay personas que no colaboran. Hay que ser responsables y conscientes de la situación. Esquina no tiene casos activos y debemos hacer un esfuerzo más por mantener eso “, expresó y acotó que para ingresos a la Provincia se requiere-insoslayablemente-del permiso provincial que autoriza la circulación.

Asimismo, el comisario contó sobre un caso de infracción que se manifestó por parte de una docente y su pareja.

“Me tocó estar en el puesto ese día. Actualmente, para ingresar a la provincia se debe contar con el permiso, el cual se tramita por una plataforma online y hasta no estar aprobada la solicitud no debe circularse. Esto entro en vigencia el 30 de junio, antes de ese dia un hombre pidió permiso para ingresar, entonces nos comunicamos con las autoridades judiciales y policiales de allí. El hombre dijo que quería ir a la ciudad de Goya a entregar documentaciones y volvía, ya que para hacer su estadía no fue autorizado. Una vez dado los avisos correspondientes el hombre continua su paso pero luego nos informaron que nunca llegó a Goya, por lo que pusimos la alerta de que podría circular por acá. La persona habría salido de la provincia y al volver, pretendió su ingreso junto a su pareja (docente) . En el reten tuvimos una discusión con este señor ya no fue hasta el lugar donde aseguraba que iría. Su paso fue negado tres veces. A la docente le dijimos que podría hacer su ingreso siempre y cuando realice el trámite del permiso correspondiente, pero luego nos llegó el rumor de que ingresaría ilegalmente por vía náutica o a través de un camión, y ante esto alertamos, siendo aprehendida el día martes e iniciada con una causa” explicó el comisario, en espera de las siguientes directivas de superiores frente al caso.