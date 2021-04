El jefe de la Unidad Regional II, comisario Inspector Héctor Montiel, responsable de la Regional Goya-Esquina, a través de La Mañana de Noticias habló sobre la habilitación de bares y locales nocturnos en la localidad y la movilización que se genera causa de ello.

“Si permiten la apertura de bares y no hay protocolos que se cumplan siempre van a ocurrir estas cosas”, -refirió el comisario al local ubicado en zonas de la costanera- “hay que cumplir con la cantidad de personas que ingresan, la juventud no es consciente de eso y sin control siempre va a haber desborde”.

“La clausura o habilitación de bares es competencia de la Municipalidad. La actuación de la policía se da cuando hay una denuncia concreta. Para nosotros Esquina está en fase 5, no en fase 3, entonces esto implica un poco más de libertad y hasta que el gobernador no establezca que bajan de fase, seguiremos actuando de acuerdo a la norma. Nosotros dependemos de lo que disponga el ejecutivo provincial, nuestra máxima autoridad es el gobernador, después por el Ministerio de Seguridad y Policía. Mientras la fase de Esquina continúe en la misma no podemos actuar”, afirmó.

A su vez, comentó “Hubo una denuncia concreta en donde también actuó el señor fiscal, el es que maneja los pasos judiciales en este caso. Siempre digo que es mejor apelar a la responsabilidad social y ciudadana, sin la ayuda de la gente no podemos hacer nada. En Goya estamos en fase 2 y sin embargo, debemos intervenir en fiestas clandestinas, más allá del número de casos positivos y muertes. No entiendo porqué no pueden colaborar”, y finalizaba con la comunicación telefónica sosteniendo que “El problema se termina si la municipalidad clausura el lugar. Los dueños de bares van a responder por sí mismos. La situación no es difícil, pero tienen un costo político y no actúan como deberían. Me parece que se debería tomar medidas rígidas con los bares y así solucionar el problema”.-