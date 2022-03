De paso por la ciudad de Esquina, hablamos con Carlos Quiroz, quien supo ser Comisario en nuestra ciudad, y quien se desempeña ahora el mismo cargo en Paso de Los Libres.

En charla con “Mañana de Noticias”, esto nos decía:

“Que gusto hablar con Radio Mas, y poder saludar a toda la gente que me supo cobijar en mi estadía por Esquina.”

– Si bien es de Goya, usted está cumpliendo servicio en Paso de los Libres, ¿verdad?

– Así es, estoy a trecientos kilómetros de Goya. Me hice cargo de la Comisaría Primera de Paso de Los Libres. Una ciudad pujante, por la frontera con Uruguayana. La actividad policial es movida, con tres comisarías.

– ¿Cuánto tiempo has estado en nuestra ciudad?

– He estado seis años y diez meses, por eso siempre que puedo visito, algo que me pone muy contento. La gente se acuerda mucho de mí y me muestra su cariño, haciéndome sentir su cariño. Recuerdo que vine por quince días, y me quedé casi siete años.

Estoy muy agradecido por la gente. Hay casos puntuales que marcaron mis años de servicio, como pocos que hubo en la provincia, como el caso del “Hotel Alemán”.

Luego de una charla amena, recordando algunos casos concretos que se quedaron en la memoria colectiva de los esquinenses, el ex Comisario de Esquina saludó a toda la audiencia de Radio Más.