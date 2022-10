Este martes dio inicio el Torneo Oficial Futsal AFA «POLIPAPER» de las categorías 2010/11 y 2012/13, se disputó en el estadio del club El Porvenir con numerosa asistencia de público acompañando a los niños y alentando desde la gradas, la ansiedad que tenian los jugadores por el puntapié inicial se podía percibir en cada formación, para muchos de ellos algo totalmente nuevo, por ejemplo el equipo de Los Tigres, debutantes en el torneo con ambas categorías.

Este inicio promisorio lleva a los responsables del Departamento futsal AFA a ir previendo futuras situaciones de demanda de días y horarios al club dado que aún faltan comenzar las categorías 2014/15 promocionales y las juveniles Sub14 y Sub 16, además de contar con equipos en lista de espera en mayores y femeninos para cuando culmine el campeonato que se está desarrollando.

Los resultados de anoche fueron:

Categorías 2012/13

Los Tigres 2 Vs. La Balanza 6

649 F.C 3 Vs. San Martín 8

Categorías 2010/11:

San Roque 2 Vs. San Martín 3

Deportivo Esquina 0 Vs. San Roque 3

Dep. La Balanza 2 Vs. LosTigres 5