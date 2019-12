Patricio Schubert, Pte. Del Club “El Porvenir”, en contacto con “La mañana de noticias” anunció que se realizará un nuevo bingo. Se trata de un bingo solidario, en primera instancia, en el cual se estarán repartiendo sin cargo los cupones de juego. Explicó que “Este sábado 28 estaremos realizando el bingo solidario; se repartirán en el primer horario de las 21:00 hs cupones de manera gratuita para todos aquellos que quieran probar su suerte.”

“Luego tenemos un bingo de $10.000 hasta $50.000. Queremos iniciar temprano; no es nuestra intención que finalice demasiado tarde.”

En lo que respecta al equipo de básquet y los próximos torneos dijo “Por ahora hemos solicitado la prórroga para la inclusión de Emiliano Vallejos y Tabernero. Lamentablemente misma fue denegada, creemos que hay dirigentes del básquet que no estuvieron a la altura de las circunstancias y que fue esto lo que no permitió dicha inclusión. Nosotros estamos arrancando con esta disciplina, no tenemos 50 años de básquet, es por esto que tenemos que recurrir a convocar jugadores de otros lugares.”