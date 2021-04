En comunicación telefónica, el presidente del club e intendente del pueblo, Arnaldo “Tury” Arce, comentó más respecto a este subsidio que les fue otorgado en la institución por el gobierno de la provincia.

“Estamos muy contentos por esta promesa cumplida por parte del gobernador. Esto se solicitó la última vez que él visitó Libertador y hoy ya tenemos las novedades de que nos depositaron los $7.750.000 para llevar a cabo la obra de iluminación del estadio que dentro de 2 meses, estimamos que vamos a poder estar disfrutando. Se utilizarán luces LED y 6 torres aproximadamente” comentó Arce, asegurando que la empresa con la que se trabajará proviene de La Cruz, Corrientes.

“tenemos el tiempo de 45 días para ejecutar la obra. L semana que viene comenzarán los primeros trabajos que consisten en la base para la colocación de torres. Con el muro perimetral también estamos trabajando, pero ya estamos terminando, seguimos trabajando en beneficio del club. El gobernador de la provincia nos ha depositado el dinero para que podamos hacer frente al costo de materiales para la obra de refacción en el club. Esta ayuda es de 1 millón de pesos”

En cuanto al estado de la cancha, dijo “el campo de juego se , está lindo, después de las sequías que hubo no se tuvo mucha ayuda, pero ahora con las lluvias vuelve a ponerse en condiciones. Por el momento el campo de juego se encuentra abierto por los trabajos que se están realizando, lo que pedimos es la colaboración de los vecinos para que no lleven a sus animales allí. Todas estas obras son algo que desde hace mucho espera el club” y finalizó “no hay dudas de que los chicos quieran volver a la cancha. Nosotros queremos volver a la competencia a nivel institucional, por otro lado están tranquilos porque ven que el club está avanzando en obras mientras tanto. Esto es algo muy importante para la juventud, pero como dirigentes hoy por hoy nos toca tomar ciertas decisiones que no parecen muy alentadoras, pero somos conscientes de la situación que estamos pasando y esperamos que se solucione lo más pronto posible para que retomemos las actividades”.