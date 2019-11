Concejal Ma. De los Ángeles Barrios Mancini, en comunicación con la “mañana de noticias” habla sobre los temas que se trataron en el orden del día del pasado 31 de octubre y respondió acerca de ciertas inquietudes sobre la habilitación de un boliche, aparentemente arbitraria. Mancini dijo “tuvimos un orden del día corto, con un proyecto de ordenanza que se trata de revalorizar los espacios verdes y aceptarlo como plazoleta de la música. También se debatió sobre la colocación del nombre de una calle que rodea la plazoleta y aún no lo tiene.”

Otros temas tratados fueron “un proyecto de resolución para solicitar al ministerio de educación un estudio de factibilidad sobre la apertura de una tecnicatura aquí en la ciudad sobre Soporte de infraestructura en tecnología de la información, también ingresaron algunas propuestas de comunicaciones que se habían pedido y una solicitud de utilización de la banca del vecino para los esquinenses que nos van a transmitir sus inquietudes, ésta ya fue otorgada y va ser para el miércoles que viene, por ultimo algunas notas de particulares que fueron derivadas a las comisiones del concejo y algunas otras directamente al ejecutivo para que tenga una intervención directa sobre las áreas.”

Con respecto a la habilitación de un nuevo boliche en el centro de la ciudad, el edil asegura no conocer a fondo sobre el cumplimiento, o no, de las ordenanzas vigentes “nosotros hacemos la sanción de la norma vigente del concejo, estas deben ser publicadas por el ejecutivo el cual tiene un tiempo para vetarlas y el cumplimiento queda a cargo del él. Lo que se puede hacer es pedir un informe a través de la inquietud de los vecinos; me comprometo a hacerlo para la semana que viene para conocer por qué y cómo se hizo esta habilitación”